Dimagrire con la corsa: gli allenamenti da seguire

Per poter dimagrire e perdere peso nel modo migliore, bisogna affiancare anche una buona attività fisica come la corsa. Scopriamo come dimagrire con la corsa e l’allenamento migliore da seguire per tornare in forma rapidamente e in salute.

Dimagrire con la corsa

Per riuscire a eliminare i chili di troppo, non è soltanto utile seguire una dieta e un’alimentazione equilibrata, ma è altrettanto importante fare attività fisica e condurre uno stile di vita che sia dinamico e non sedentario. All’alimentazione si può affiancare anche una attività e allenamento come la corsa che aiuta a dimagrire nel modo giusto.

Sempre più soggetti, negli ultimi anni, hanno cominciato a praticare questa attività, non solo per stare all’aria aperta, ma anche per i tanti vantaggi che apporta, tra cui buttare giù i depositi di grasso in eccesso. In questo modo è possibile sicuramente bruciare i grassi e i carboidrati in eccesso riuscendo a ottenere il giusto peso forma.

Praticare la corsa permette di bruciare dalle 600 alle 800 calorie, anche se molto dipende dal ritmo e dall’intensità. Non solo aiuta a dimagrire, ma anche a migliorare il processo metabolico, il tono muscolare, oltre a bruciare e ridurre la percentuale di massa grassa. Si consiglia poi di non correre alla stessa velocità, ma di variare il più possibile il proprio allenamento.

Cominciare con una corsa lenta per poi aumentare pian piano il ritmo e la velocità sicuramente aiuta a stare in forma e riuscire così a perdere quei chili in più, oltre a stare bene dal punto di vista psicologico aumentando il proprio benessere.

Dimagrire con la corsa: gli allenamenti da fare

Una routine quotidiana e costante nel tempo è essenziale proprio per dimagrire e perdere così peso in eccesso. In questo modo, praticare il giusto ritmo di corsa aiuta il corpo ad abituarsi allo sforzo. Per riuscire a ottenere i giusti risultati e benefici, si consiglia di farlo per 3-4 volte a settimana per almeno 35-40 minuti.

Secondo gli esperti, questa è la giusta base da cui partire per riuscire così a perdere i chili in eccesso. Molto importante iniziare con livelli diversi, degli ostacoli anche per cambiare e variare l’intensità del proprio allenamento. In questo modo si ottengono ottimi risultati in termini di peso sempre non spingendosi mai oltre i propri limiti.

Per coloro che non sono abituati con una attività come la corsa, si può dimagrire nel modo giusto anche semplicemente cominciando e partendo con una camminata veloce per poi rallentare pian piano il ritmo. In questo modo, l’organismo inizia ad abituarsi e il corpo comincia a bruciare calorie, anche se non da subito.

Se si è un neofita, quindi un principiante in questa pratica, si dovrebbe partire con una velocità inclusa tra i 3.5 e i 5.5 chilometri orari per ottenere buoni risultati. Così facendo, è possibile bruciare le giuste calorie e ottenere ottimi risultati. Molto utile poi programmare il proprio piano di allenamento con una tabella di marcia e l’aiuto di un personal trainer per valutare la giusta corsa e rendimento.

Dimagrire con la corsa: integratore

