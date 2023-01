Come dimagrire con la corsa lenta: consigli e rimedi

Per dimagrire con la corsa lenta bisogna allenarsi regolarmente in modo da bruciare così i grassi e carboidrati in eccesso per una buona forma fisica.

I nutrizionisti consigliano, oltre a una alimentazione equilibrata e bilanciata, di praticare anche attività fisica. Coloro che non hanno tempo di iscriversi in palestra, possono anche dedicarsi alla corsa lenta per dimagrire e perdere peso. Qui forniamo alcuni consigli e rimedi per cominciare questa attività in modo tranquillo.

Come dimagrire con la corsa lenta

Per dimagrire e tornare in forma, si può optare con un po’ di movimento, magari con del running partendo dalla corsa lenta per cominciare a prendere il ritmo. Un metodo considerato particolarmente efficace sia per perdere peso che per bruciare i chili in eccesso. Inoltre, aiuta a mantenere un ritmo costante senza affaticarsi.

L’ideale per chi si approccia a questa disciplina e vuole iniziare in maniera tranquilla senza troppa fatica o strascichi. In questo caso si possono percorrere dai 7 agli 8.5 chilometri ed è lo step che permette poi di prepararsi alla corsa a ritmo veloce. Un metodo che aiuta a mantenersi in forma migliorando sia l’apparato muscolare che scheletrico.

Sia la corsa lenta che veloce sono entrambi considerati due metodi validi per tornare in forma e dimagrire. Con la corsa lenta è possibile bruciare i grassi in eccesso e, quindi, perdere peso rapidamente, mentre con la veloce si bruciano maggiori quantità di glucosio, quindi di carboidrati. L’ideale di allenamento per coloro che vogliono ottenere dei risultati in poco tempo.

Inoltre, praticarla è facilissimo, non bisogna neanche spendere molto denaro se paragonato a un abbonamento in palestra o piscina. Basta semplicemente un paio di scarpe da ginnastica o sneakers che siano adatte per l’occasione e un itinerario da seguire per riuscire a portare a termine gli obiettivi di dimagrimento prefissati.

Come dimagrire con la corsa lenta: consigli

Per riuscire a dimagrire con la corsa lenta bisogna seguire alcune regole e accorgimenti che possano aiutare maggiormente. Innanzitutto, deve essere un allenamento costante e continuativo da fare ogni giorno proprio perché in questo modo si permette di tornare a raggiungere la forma fisica. Secondo il personal trainer, sarebbe meglio farlo almeno due o tre volte a settimana per 30-40 minuti.

Ovviamente non va bene dedicarsi a questa attività nel weekend o durante le vacanze, ma è importante dedicarsi del tempo. Bisogna poi tenere conto della frequenza cardiaca monitorando il battito con degli strumenti appositi che permettano di verificare i vari parametri durante la corsa lenta.

Per poter perdere peso e dimagrire in tempi brevi, bisogna alternare a questa attività anche un percorso di tonificazione, quindi accompagnato da un allenamento aerobico che tenga alta la frequenza cardiaca che dovrebbe attestarsi tra il 65-75% della frequenza massima del soggetto. Sarebbe meglio affidarsi a un personal trainer per un programma di allenamento e ci sono anche diverse app che possono aiutare.

Si consiglia di allenarsi la mattina appena svegli, non solo per dare uno sprint diverso alla giornata, ma anche per stimolare il metabolismo. Prima della corsa lenta, bisogna eseguire degli esercizi di streaching in modo da prepararsi e si consiglia di assumere un bicchiere di acqua e limone. Terminata la corsa, una colazione ricca di potassio, cereali magre, proteine e tantissima frutta per riprendersi dalle fatiche.

Come dimagrire con la corsa lenta: rimedio

Sebbene la corsa lenta possa dare vari benefici ai fini della forma fisica, non basta. Oltre a questa attività, si consiglia anche di seguire una alimentazione moderata e bilanciata, insieme a un integratore come Spirulina Ultra che permette di dimagrire e buttare giù i chili in eccesso. Una formula italiana in compresse raccomandata dagli esperti e consumatori.

Un integratore che, grazie agli ingredienti al suo interno, naturali al 100% e quindi privi di effetti collaterali e controindicazioni, aiuta a raggiungere il peso forma in breve tempo. Grazie all’alga spirulina che evita che si formi l’adipe e alla gymnema che permette di rafforzare il metabolismo di carboidrati e lipidi e di placare la fame, si ottengono risultati certi e sicuri.

Questo integratore dimagrante funziona molto bene perché brucia le calorie in più, migliora la fase digestiva e l’assimilazione dei nutrienti, velocizza il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente. Regola la fame evitando gli eccessi e abbuffate e ha proprietà depuranti per il fegato, i reni e l’intestino mantenendo così la forma a lungo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Affinché sia efficace, bisogna assumerne due compresse ogni giorno almeno mezz’ora prima di pranzo e cena insieme a un bicchiere d’acqua per cominciare rapidamente ad agire e dare i suoi primi frutti.

Spirulina Ultra non è ordinabile, per la formula esclusiva e originale, online o nei negozi, ma per diffidare delle imitazioni, il consumatore compila il form di ordine sul sito ufficiale del prodotto con le sue generalità e attende poi di essere nuovamente contattato dall’operatore che confermerà così l’acquisto. La promozione ha un costo di 49,99€ per 4 confezioni con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

