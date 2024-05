Europee: 'Libertà' presente in tutte le circoscrizioni, C. De Luca 'faremo più del 4%'

Europee: 'Libertà' presente in tutte le circoscrizioni, C. D...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – È ufficiale: la lista Libertà sarà presente alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. Sono state depositate tutte le liste. I capilista in tutta Italia saranno Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, e Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. In tutte le circoscrizioni sono presenti i rappresentati delle varie forze politiche che hanno aderito al progetto Libertà. Si legge in una nota.

“Orgogliosi di candidate e candidati che hanno scelto di scendere in campo per fermare quest’Europa liberticida. Le nostre liste sono composte da persone valide e apprezzate sul territorio che saranno determinanti per portare la lista Libertà sopra il 4%”, afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.