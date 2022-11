Dieta di Fiorello Rosario: come funziona e i benefici

La dieta di Fiorello Rosario favorisce una perdita di peso sana ed equilibrata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i suoi benefici, per perdere peso e restare in forma nel tempo.

Dieta di Fiorello Rosario

Fiorello è da sempre un professionista amato e apprezzato da un pubblico vastissimo, ma ciò che la maggior parte, negli anni, ha sempre ammirato è anche la sua energia e il suo fisico sempre perfetto. D’altra parte, Fiorello non ha mai nascosto di tenere alla salute, sia fisica che mentale, del suo corpo attraverso uno stile di vita sano.

La dieta di Fiorello Rosario, nota ai più come “dinner cancelling”, ovvero, “dieta cancella cena”, negli ultimi anni, è diventata una vera e propria tendenza, un modo salutare per perdere peso e restare in forma.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta di Fiorello, quali sono i suoi benefici ed, eventualmente, a quale integratore abbinarla.

Dieta di Fiorello Rosario: consigli

La dieta di Fiorello Rosario è molto simile alla dieta del digiuno intermittente: è permesso consumare i pasti solo nell’arco di determinati orari e digiunare nell’arco di altri determinati orari. Nelle fasce orarie in cui è consentito mangiare, tuttavia, è fondamentale puntare su alimenti freschi e genuini, che soddisfino l’organismo e non siano dannosi per il benessere psicofisico dello stesso.

Nel caso specifico di Fiorello, l’artista ha dichiarato di mangiare dalle 8.00 alle 17.00 e di restare a digiuno nelle altre fasce orarie. Non temete! La dieta di Fiorello non è una dieta rigorosa. Nelle fasce orarie in cui non è consentito mangiare, affinché l’organismo si sostenti, è consentito consumare bevande non caloriche, come tè, caffè o latte senza l’aggiunta di zucchero. Nelle fasce orarie in cui si può mangiare, invece, l’importante è stare attenti alla qualità degli alimenti.

