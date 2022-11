Dieta prima di Natale 2022: come prepararsi alle feste

Una dieta prima di Natale può aiutare a perdere peso e restare in forma per le feste. Scopriamo insieme i tanti benefici.

Seguire una dieta prima di Natale non è impossibile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso e restare in forma così da arrivare preparati alle feste.

Dieta prima di Natale 2022

Seguire una dieta prima di Natale sembrerebbe impossibile. Che sia per una riunione di fine anno, un incontro tra amici in occasione delle feste, la tavola ricca di delizie, ogni scusa per rimandare la dieta a dopo Natale è sempre buona. In realtà, la tenacia, la pazienza e la disciplina sono fondamentali per seguire una dieta e, soprattutto in questo periodo, dovremmo far sì che queste caratteristiche siano nuovi lati del nostro carattere.

La dieta è fondamentale non solo per una questione di immagine, ma anche e soprattutto per una questione di benessere psicofisico. Seguire una dieta pre-natalizia e restare in forma durante le feste è, dunque, estremamente importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale.

Dieta prima di Natale 2022: cosa mangiare

Seguire una dieta prima di Natale è molto più semplice se si ha un piano e un obiettivo. Prima di tutto, infatti, sarà importante capire se lo scopo sia quello di perdere solo qualche chilo oppure di mantenere il peso forma. Che sia un caso o che sia l’altro, difficilmente si arriverà al fine senza un piano.

Stabilito l’obiettivo, il nostro consiglio è quello di preparare un menù settimanale, in modo da avere in casa tutti gli ingredienti e destreggiarvi al meglio, nel caso siate impegnati con lo studio o il lavoro.

L’alimentazione corretta e l’esercizio fisico sono fondamentali, sia che abbiate deciso di perdere qualche chilo prima di Natale, sia che abbiate deciso di mantenere il vostro peso forma.

Aumentate il consumo di alimenti ricchi di fibre perché è proprio grazie alle fibre che riuscirete a spegnere il senso di fame, evitando così di mangiare tra un pasto e l’altro, e a sentirvi più appagati a fine pasto. La verdura è un alimento ricco di fibre. Consumarla prima del pasto principale aiuta a raggiungere lo scopo.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Questa non dovrebbe essere mai saltata, ma è preferibile che sia salata così da evitare gli sbalzi glicemici prima di pranzo.

La frutta e la verdura dovrebbero essere consumati per almeno cinque volte al giorno. Restate idratati, soprattutto bevendo acqua, per almeno due litri al giorno, e ricordate di allenarvi per almeno tre volte alla settimana.

Dieta prima di Natale 2022: integratore naturale

Associare alla dieta prima di Natale l’assunzione regolare di un integratore alimentare può aiutare a fare la differenza, soprattutto se avete bisogno di perdere molti chili o se fate fatica a perdere peso. La maggior parte delle volte, infatti, l’aumento di peso e la difficoltà a perderlo è la conseguenza diretta del metabolismo lento. Gli integratori alimentari, tra le altre cose, possono aiutare nella stimolazione del metabolismo, affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per risvegliare il metabolismo dei grassi e dei carboidrati per la presenza in esso di ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, così da preservarne proprietà e purezza. Inoltre è anche notificato dal ministero della salute come sicuro e attendibile.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

il ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 100,00 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.