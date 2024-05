Dieta in bianco da seguire per la forma fisica e la salute

Dieta in bianco da seguire per la forma fisica e la salute

La dieta in bianco si basa su alimenti che sono semplici e facili da preparare in modo da apportare i giusti benefici.

A seguito di abbuffate o di problemi riguardanti l’apparato gastrointestinale oppure digestivo, anche l’alimentazione va modificata. Per esempio, la dieta in bianco potrebbe essere il regime adatto dal momento che si basa su alimenti e piatti semplici, non troppo pesanti. Vediamo cosa poter mangiare durante la giornata evitando di appesantirsi.

Dieta in bianco

Solitamente si tende a consumare un regime del genere quando si sta poco bene o in seguito a delle abbuffate che hanno appesantito, ma in realtà la dieta in bianco è un regime molto efficace e valido per dimagrire. Consiste nella preparazione e nel consumo di cibi da assumere a colazione, pranzo e cena che sono semplici, poco elaborati.

Un regime dove i piatti sono preparati in modo semplice preservando il gusto e senza esagerare con i condimenti. Con il termine in bianco si fa riferimento a tutti quei cibi e alimenti che risultano essere privi di additivi, di conservanti e di coloranti come per esempio spezie, salse o altri condimenti che potrebbero causare problemi all’apparato digerente.

Lo scopo della dieta in bianco da seguire subito dopo i problemi che affliggono la zona gastrointestinale prevede il consumo di piatti semplici di valore nutrizionale, ma anche di alimenti che abbiano un buon apporto digeribile senza dare ulteriori danni o problemi, in generale. Gli alimenti che si consumano sono leggeri, gustosi e ricchi di nutrienti.

Si tratta di un regime assolutamente salutare e con diversi benefici per il fisico dal momento che aiuta a depurare e alleggerire l’organismo a seguito magari di abbuffate o pranzi particolarmente elaborati e ricchi.

Dieta in bianco: menù

Per seguire la dieta in bianco ci sono alcuni alimenti utili da inserire in questo regime dietetico e che sicuramente aiutano, non solo con il dimagrimento, ma anche a stare bene con la salute evitando problemi a livello intestinale o digestivo che possono ripercuotersi per diverso tempo. Per colazione è possibile optare per del latte con della marmellata non zuccherata e fette biscottate.

Una fetta di petto di pollo potrebbe andare bene come secondo in quanto ricco di proteine mentre le verdure bollite offrono tutta una serie di nutrienti come vitamine, antiossidanti, ecc. Il salmone al vapore è altrettanto ottimo per i benefici che dona così come gli spinaci che sono ricchi di ferro e hanno un basso apporto calorico.

Le verdure come carote, sedano da preparare con una zuppa e del brodo vegetale per dare sapore sono un piatto adatto da consumare nella dieta in bianco. Le uova, magari strapazzate sono ricche di proteine così come la spigola o il pesce, in generale, è ottimo da cucinare sia al vapore, ma anche con una goccia di limone per aromatizzare.

In un regime del genere dove la semplicità è la parola d’ordine nella preparazione dei piatti non bisogna dimenticare il riso in bianco da assumere con del limone che aiuta a depurare e liberare il tratto digestivo messo a dura prova.

Dieta in bianco: rimedio

Agli alimenti da consumare nella dieta in bianco è consigliabile anche aggiungere un aiuto altrettanto semplice ma sicuramente valido anche per la funzione detox. Si tratta di un integratore quale Spirulina Ultra, un prodotto di origine italiana in vendita in compresse ricco di numerosi benefici e utile per la fase di dimagrimento.

Una formula che gli stessi esperti del settore, consumatori, ma anche Ministero della Salute approvano in quanto particolarmente efficace. Funzionale per il fatto che elimini le calorie in eccesso, promuove e stimola il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente e ha proprietà sazianti evitando così di abbuffarsi oltre a pulire l’organismo dalle scorie e tossine.

Un rimedio del tutto naturale quindi privo di sostanze che possano arrecare disturbo come la spirulina, un’alga che lotta contro i depositi di grasso e la gymnema che stimola il metabolismo di lipidi e di carboidrati riducendo così l’apporto dei cibi da consumare e quindi delle abbuffate.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

La posologia indicata, in base ai nutrizionisti, è di due compresse da assumere prima dei pasti con dell’acqua.

Una formula come Spirulina ultra, quindi nota per la sua esclusività e originalità, non è da ordinare nei negozi online e offline, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire le generalità nel modulo per approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200. Il pagamento avviene in modo anticipato con Paypal o carta di credito oppure con contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.