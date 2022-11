Dieta del cioccolato: come perdere peso in modo equilibrato

La dieta del cioccolato favorisce la perdita di peso in modo sano ed equilibrato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta del cioccolato

Il metabolismo lento e la tendenza a mangiare male e fuori pasto sono due delle cause principali per cui la maggior parte delle persone aumenta di peso e ha difficoltà a perderlo. Per chi ama il cioccolato e proprio non riesce a farne a meno, tuttavia, ottime notizie sono in arrivo! La dieta del cioccolato si propone come obiettivo, da un lato, la perdita di peso, dall’altro, la stimolazione del metabolismo, per una perdita di peso sana ed effettiva.

La dieta del cioccolato può essere seguita da tutti, indipendentemente dall’appartenenza di genere e l’età, a patto che si siano superati i 18 anni e non si versi in condizioni di salute gravi e delicate. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta del cioccolato e quali sono i suoi benefici sul benessere psicofisico dell’organismo.

Dieta del cioccolato: come funziona

La dieta del cioccolato non rientra nella categoria delle diete rigide. A questo proposito, tuttavia, è bene anche precisare che non esiste uno schema specifico, secondo cui mangiare cioccolato tutto il giorno e in grandi quantità. La dieta del cioccolato, infatti, funziona solo se inserita in un regime alimentare equilibrato, povero di zuccheri, sale e grassi saturi.

Non tutto il cioccolato fa bene. Ai fini di una dieta sana ed equilibrata, infatti, si consiglia di consumare cioccolato nero, amaro ed extra-fondente, con una percentuale di cacao inferiore all’80%.

La colazione, il pranzo e la cena non vanno stravolti. Ricordate di consumare regolarmente almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. La verdura va cotta al vapore o lessata e condita con qualche goccia di limone o, in ogni caso, pochissimo olio extravergine d’oliva. Tra una pausa e l’altra, si consiglia di consumare cioccolato fondente, con moderazione.

Il cioccolato, durante la dieta, aiuta a rimanere costanti e tenaci, oltre che a ricaricarsi per affrontare la giornata e la dieta stessa.

Dieta del cioccolato: integratore

