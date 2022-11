Alimentazione invernale: i migliori cibi detox per la stagione fredda

Un'alimentazione invernale sana e corretta favorisce la perdita di peso. Scopriamo quali sono i migliori alimenti detox per restare in forma.

L’alimentazione invernale, se corretta ed equilibrata, può favorire la perdita di peso e il mantenimento del peso forma ottimale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma con i migliori cibi detox della stagione più fredda dell’anno.

Alimentazione invernale

L’alimentazione invernale, in alcuni casi, quando è cattiva, può favorire l’aumento di peso e il gonfiore addominale. Per alcune persone, addirittura, mettere su peso durante l’inverno è fisiologico. Le ragioni alla base di questa condizione possono essere tantissime ma, sicuramente, un’attività fisica scarsa o assente e l’eccesso durante le giornate di festa possono compromettere lo stato di salute di una persona.

Fortunatamente, anche durante l’inverno, possiamo fare affidamento su una varietà di alimenti freschi e genuini, alimenti detox per eccellenza, grazie ai quali restare in forma ed, eventualmente, perdere quel chilo di troppo preso, in pochissimo tempo e senza sottoporre a stress l’organismo.

Alimentazione invernale e cibi detox

L’alimentazione invernale, corretta ed equilibrata, non è così rigida come qualcuno potrebbe immaginare. Sicuramente, è bene evitare alcuni alimenti, come quelli eccessivamente ricchi di zuccheri, sale e grassi saturi, i quali, oltre a favorire l’aumento di peso, possono favorire anche la manifestazione di patologie legate all’obesità. Ai cibi pronti, a questo proposito, è bene preferire quelli preparati in casa.

Se amate il riso e le patate, sappiate che, al fine di abbassare l’indice glicemico, è preferibile deamidare questi due alimenti prima della consumazione. Pasta e pane tradizionali, invece, dovrebbero essere preferibilmente sostituiti da pasta e pane integrali.

Aumentate il consumo di centrifugati, succhi di frutta e frullati preparati in casa, da consumare a colazione ed, eventualmente, durante le pause tra un pasto e l’altro.

Aumentate il consumo di frutta e verdura, preferibilmente di stagione. La frutta dovrebbe essere consumata lontano dai pasti e la verdura dovrebbe essere consumata prima di ogni pasto principale, in modo da prolungare il senso di sazietà, favorito dalle fibre presenti nella verdura, e mangiare di meno a tavola e fuori orario.

Alimentazione invernale: miglior integratore

La frutta e la verdura, dunque, sono alimenti invernali detox per eccellenza, dato che, come per ogni stagione, anche l’inverno ha i suoi alimenti tipici, che possono essere sfruttatati a nostro vantaggio. Nonostante l’impegno e la tenacia, tuttavia, succede di continuare comunque a mettere su peso. Come fare in questo caso?

Associare all’alimentazione invernale anche l’assunzione regolare di un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo dei grassi e dei carboidrati, potrebbe fare la differenza. E’ il caso di Spirulina Ultra, integratore alimentare naturale al 100%, a base di gymnema e spirulina, specificatamente sviluppato allo scopo di:

stimolare il metabolismo per una perdita di peso rapida e sana

per una perdita di peso rapida e sana rallentare i processi digestivi , per sentirsi più sazi e più a lungo

, per sentirsi più sazi e più a lungo spezzare il senso di fame per scongiurare gli eccessi a tavola e i pasti fuori orario

Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto da esperti e consumatori come il miglior integratore naturale per dimagrire.

Inoltre è notificato dal ministero come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

I benefici di Spirulina Ultra sul metabolismo sono il risultato dell’azione sinergica dei due principi attivi che compongono l’integratore alimentare, ovvero:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 100 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.