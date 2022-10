Metabolismo basale basso: come incrementarlo con integratori naturali

Un metabolismo basale basso può rallentare o ostacolare la perdita di peso. Scopriamo insieme come aumentarlo naturalmente.

Il metabolismo basale si riferisce al numero di calorie che sono necessarie all’organismo per svolgere tutte quelle funzioni che sono essenziali alla nostra sopravvivenza. Quando i suoi livelli sono bassi, il peso può aumentare. Scopriamo come mantenere ottimali i suoi livelli con gli integratori naturali.

Metabolismo basale basso

Con il termine metabolismo basale si fa riferimento al numero di calorie che l’organismo brucia, anche quando è a riposo, per svolgere le funzioni di base, come respirare, elaborare i nutrienti, favorire una corretta circolazione o riproduzione cellulare e molto altro ancora. Ogni funzione che l’organismo svolge è essenziale per il suo corretto funzionamento e, di conseguenza, per la nostra sopravvivenza.

Il metabolismo basale è influenzato da una vasta gamma di fattori, come l’appartenenza di genere, il peso, la specie di appartenenza, le condizioni generale di salute, anche in riferimento alle oscillazioni di peso che una persona può aver subito nel corso della sua vita, l’età, i fattori genetici e via dicendo

Metabolismo basale basso: cause

Mantenere ottimali i livelli di metabolismo basale vuol dire monitorare il proprio peso, assicurarsi che non vi siano oscillazioni e che questo rimanga stabile nel tempo. Tuttavia, alcuni fattori esterni possono influenzare i livelli di metabolismo basale che, abbassandosi, compromettono il peso forma della persona interessata.

Lo scarso riposo o un riposo di cattiva qualità e livelli elevati di stress possono abbassare i livelli di metabolismo basale. Sorprendentemente, allenarsi troppo spesso e mangiare alimenti troppo poveri di calorie può abbassare i livelli di metabolismo basale. Allo stesso modo, un calo dei livelli di testosterone, a causa dell’età, sia nell’uomo che nella donna, può abbassare i livelli di metabolismo basale.

Metabolismo basale basso: integratore naturale

Esistono diversi approcci che si possono tentare o atteggiamenti che si possono mettere in pratica per innalzare e mantenere elevati i livelli di metabolismo basale. Modificare la propria alimentazione e, in generale, il proprio stile di vita, infatti, può fare la differenza. In alcuni casi, prestare un’attenzione eccessiva a quello che si mangia può sortire l’effetto opposto. Mangiare quello che si desidera, ovviamente, senza esagerare, può favorire un innalzamento dei livelli di metabolismo basale senza neppure rendersene conto.

L’assunzione regolare di un integratore alimentare può favorire l’innalzamento dei livelli di metabolismo basale e fare in modo che quella persona inizi finalmente a perdere peso.

