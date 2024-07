Dieta d'urto: il regime per dimagrire rapidamente

Nella dieta d'urto sono da privilegiare frutta e verdura perché poco caloriche per dimagrire di 4 chili in due settimane.

Per perdere i chili in eccesso in poco tempo si consiglia di affidarsi a un programma dimagrante che sia valido ed efficace. Un regime come la dieta d’urto è adatto per smaltire i chili in più in poco tempo e ottenere risultati ottimali per il proprio benessere e fisico. Qui alcune regole per seguirla nel modo migliore.

Dieta d’urto

Per dimagrire rapidamente e per sgonfiarsi nei tempi giusti, magari in vista di un evento o di una occasione importante, un regime dimagrante come la dieta d’urto è l’ideale per perdere peso nel modo migliore possibile. Si tratta di un programma dimagrante da seguire con prudenza e con tutte le raccomandazioni fornite dagli esperti del settore.

Un regime programmato e calcolato proprio per eliminare i chili di troppo, quindi capire come smaltirli andando così a cambiare le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita. Un regime da circa 900 calorie, quindi ipocalorico da seguire per due settimane circa. Un programma alimentare per il quale basta praticare una moderata attività fisica evitando di esagerare troppo con l’allenamento.

Durante questa fase della dieta d’urto è fondamentale prestare particolare attenzione all’idratazione che risulta fondamentale. Per mantenere il livello di idratazione alquanto alto bisognerebbe infatti calcolare l’introito di acqua moltiplicando il proprio peso in chilogrammi per 0,04 in modo da capire quanta consumarne.

Dieta d’urto: menù

Sebbene la dieta d’urto preveda un regime della durata di solo due settimane, ma particolarmente intense, è necessario seguirla in modo corretto se si vogliono ottenere ottimi benefici e risultati anche nel lungo termine. Seguendo in modo attento questo regime è possibile arrivare a perdere anche 4 o 5 chilogrammi in meno di dieci giorni.

Secondo gli esperti, questi chili sono da suddividere tra acqua, muscolo e adipe. Per poterlo fare, il menù prevede tantissima frutta e verdura, insieme a fibre che saziano senza appesantire. Tutti questi alimenti sono indicati in questo regime anche perché ricchi di nutrienti utili al benessere dell’organismo.

La carne e il pesce sono cibi adatti da introdurre nella dieta d’urto perché ricchi di nutrienti e particolarmente indicati. Bisogna invece cercare di limitare, per quanto possibile, il consumo di grassi e carboidrati, soprattutto di zuccheri e amidi, in particolare. L’acqua, tra le bevande, è sicuramente la scelta migliore anche per eliminare le scorie e le tossine dall’organismo.

Un esempio di menù da seguire in questo regime dietetico potrebbe essere il seguente:

Colazione: caffè o tè verde insieme a del farro

Spuntino: 5 olive

Pranzo: petto di pollo alla griglia e insalata verde con pane integrale

Merenda: mezza banana

Cena: prosciutto crudo e fesa di tacchino e i cracker.

Dieta d’urto: integratore

