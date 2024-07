Crema solare: i benefici di applicarla tutti i giorni

Con l’arrivo dell’estate, in tanti si riversano sulle spiagge e ai bordi delle piscine, col desiderio di ottenere una pelle dorata. Tuttavia, spesso lo si fa senza la protezione solare adeguata, rischiando non solo scottature ma anche danni cutanei a lungo termine e, aspetto non di poco conto, nessuna abbronzatura uniforme e da fare invidia.

La convinzione errata è che la protezione solare ostacoli l’abbronzatura, quando in realtà una corretta protezione può aiutare a ottenere un colorito sano e duraturo: è quindi fondamentale capire l’importanza di applicare la crema solare ogni giorno, non solo durante le vacanze, anche per prevenire i rischi associati a una scorretta esposizione al sole.

Come scegliere la crema solare: il fototipo

La scelta della crema solare deve essere fatta in base al proprio fototipo, una classificazione che va da 1 a 6 e che misura la sensibilità della pelle ai raggi UV. I fototipi più bassi (1 e 2) corrispondono a pelli molto sensibili e facilmente soggette a scottature, che richiedono una protezione solare più alta. I fototipi più alti (5 e 6) corrispondono a pelli più scure che si abbronzano facilmente e raramente si scottano, ma che comunque necessitano di protezione per prevenire danni a lungo termine.

Per determinare il proprio fototipo, è importante considerare caratteristiche come il colore della pelle, degli occhi e dei capelli: anche chi ha una pelle apparentemente resistente deve applicare la protezione solare per evitare problemi come l’elastosi solare, l’ipercheratosi, le lentigo solari, gli eritemi e, in casi estremi, i tumori cutanei.

I benefici di applicarla sempre

Applicare la crema solare ogni giorno offre numerosi benefici che vanno oltre la semplice prevenzione delle scottature:

Prevenzione del fotoinvecchiamento : l’esposizione ai raggi UV accelera il processo di invecchiamento della pelle, causando rughe e perdita di elasticità, e l’uso quotidiano della crema solare può invece aiutare a mantenere la pelle giovane più a lungo.

: l’esposizione ai raggi UV accelera il processo di invecchiamento della pelle, causando rughe e perdita di elasticità, e l’uso quotidiano della crema solare può invece aiutare a mantenere la pelle giovane più a lungo. Riduzione del rischio di tumori cutanei : l’uso regolare di protezione solare riduce significativamente il rischio di sviluppare tumori della pelle, compreso il melanoma , una delle forme più pericolose di tumore della pelle.

: l’uso regolare di protezione solare riduce significativamente il rischio di sviluppare tumori della pelle, compreso il , una delle forme più pericolose di tumore della pelle. Prevenzione di macchie solari e ipercheratosi: la protezione solare aiuta a prevenire la formazione di macchie scure e l’ispessimento della pelle, mantenendo un tono uniforme e sano per tutto l’anno.

Un esempio eccellente di protezione solare per uso quotidiano è il Fotoprotector Fusion Water: questo prodotto offre una protezione alta contro la radiazione UVB e UVA con un SPF 50, la sua formula include acido ialuronico, che idrata profondamente la pelle, e la sua texture ultraleggera dal finish vellutato si assorbe immediatamente, senza lasciare residui grassi, rendendolo ideale per un uso quotidiano, da applicare anche prima del make-up.

