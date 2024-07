Dieta genetica: di cosa si tratta e come funziona

Sono diversi i regimi alimentari dimagranti da seguire per tornare in forma. Alcuni sono alquanto particolari, ma efficaci come la dieta genetica che si basa sui fattori genetici. Un regime diverso da altri che aiuta a perdere peso grazie a un programma personalizzato e su misura. Scopriamo come seguirla e cosa mangiare.

Dieta genetica

Un regime alimentare o approccio alla nutrizione un po’ diverso dai soliti in quanto la dieta genetica, come si intuisce anche dal nome, è un programma che permette di personalizzare i propri pasti a seconda del tipo di profilo genetico che cambia da un individuo all’altro. Sono proprio i geni a influenzare l’alimentazione e il metabolismo.

Si tratta di un programma, un regime alimentare che si basa proprio sul DNA di ciascun soggetto permettendo così di dimagrire e di essere in forma. Nasce a seguito di alcune teorie e discipline in base alle quali si studia e analizza il rapporto che intercorre tra l’alimentazione stessa e i propri geni, in generale.

Sono infatti diversi i ricercatori che hanno lavorato in questo settore per la dieta genetica in modo da trovare un regime indicato che unisse sia i fondamenti della genetica stessa, ma anche della nutrizione. Sono stati condotti diversi studi che mostrano come i geni di ognuno possano rispondere all’alimentazione e ai vari nutrienti da assumere nel corso della giornata.

In questo modo, seguendo questo regime dietetico molto particolare, si ha un programma e schema personalizzato in base alle esigenze di ciascun individuo considerando che i geni variano da un soggetto all’altro. Il piano alimentare tiene conto poi dei fattori genetici per capire quali nutrienti sono maggiormente adatti.

Dieta genetica: benefici

Prima di tutto, un regime come la dieta genetica è assolutamente valido ed efficace dal momento che è personalizzabile considerando che si basa sui fattori genetici di ognuno. Un approccio su misura, quindi studiato sulle esigenze di ogni individuo, va a migliorare i risultati permettendo così di raggiungere i risultati in tempi rapidi.

Permette poi di migliorare e ottimizzare lo stato di salute dal momento che conoscere i propri fattori genetici risulta importante anche in altri ambiti per prevenire e trattare alcune condizioni. Migliora il benessere generale dal momento che, non solo si dimagrisce, ma aumenta anche l’energia e l’umore, in generale.

Seguire una dieta genetica permette di prevenire tutti quei problemi che possono essere dovuti o dipendere da carenze nutrizionali in modo da avere un benessere a livello totale e completo per ogni soggetto. Grazie a questo regime si possono perdere fino a un massimo di 10 kg in un tempo di 3-6 mesi, anche se i risultati possono variare.

All’interno di questo regime sono ammessi una serie di alimenti come le proteine magre quali la carne bianca, ma anche il pesce e il tofu sino alla frutta e alla verdura. Sono poi ottimi i grassi sani come olio extravergine di oliva, avocado, ma anche tanta acqua.

Dieta genetica: formula dimagrante

Per tornare in forma, oltre a seguire le regole della dieta genetica che permette un buon dimagrimento, si consiglia di supportare l’alimentazione con un integratore che risponde al nome di Spirulina Ultra. Una formula in compresse dalle origini italiane che agevola il dimagrimento aiutando a perdere i chili in eccesso.

Un rimedio naturale e valido come testimoniato dai consumatori, ma anche dal Ministero della Salute.

Una formula che riduce le calorie in eccesso andando a bruciarle, lavora sul metabolismo rafforzando il processo e facendo in modo di perdere peso in tempi brevi. Ha proprietà sazianti riducendo così le abbuffate.

Un tipo di prodotto che permette di perdere peso grazie ai componenti naturali che sono del tutto privi di controindicazioni o effetti collaterali. Si basa infatti sull’alga spirulina che combatte gli accumuli di adipe e la gymnema che rafforza il processo metabolico di lipidi e di carboidrati saziando in modo giusto senza sentire fame.

Sono sufficienti un massimo di due compresse da assumere prima dei pasti del pranzo e della cena con dell’acqua per riscontrare dei benefici.

Per comprare Spirulina Ultra bisogna collegarsi al sito ufficiale di questo integratore che è originale e quindi esclusivo, inserire i dati personali nel modulo approfittando dell’offerta di 4 confezioni a 49,99€ con il pagamento che è ammesso tramite la carta di credito, Paypal e i contanti al corriere non appena giunge a casa per la consegna.

