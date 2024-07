Dieta brasiliana per la pancia piatta

Nella dieta brasiliana sono ammessi alimenti come la frutta esotica che permette di dimagrire fino a 12 kg in un mese.

Per dimagrire e avere così un addome piatto e tonico, sono diversi i regimi dimagranti che hanno questo obiettivo. Uno molto in voga è la dieta brasiliana che permette di avere una pancia piatta e addome tonico grazie al consumo di alimenti freschi come la frutta e la verdura, da prediligere in estate. Vediamo cosa mangiare e come seguirla.

Dieta brasiliana

Con le vacanze estive che si avvicinano, aumenta il bisogno di mostrarsi al top della condizione. Per avere un addome piatto e tonico, un regime come la dieta brasiliana è sicuramente il migliore da consumare e da iniziare. Si tratta di un regime molto rapido che permette di perdere fino a 12 chili in circa un mese di tempo.

Proprio come dice il nome, è un regime che ricorda la terra brasiliana soprattutto per gli alimenti che bisogna consumare, frutta e verdura di origine esotica. Uno schema alimentare molto colorato, ma anche light al tempo stesso dove si tende a consumare meno quantità di carboidrati optando soprattutto per alimenti freschi e ricchi di vitamine.

La dieta brasiliana poi è un regime adatto per la stagione estiva dove solitamente, anche a causa del caldo, si tende a mangiare poco prediligendo soprattutto frutta e verdura, appunto. Uno schema che prevede alcune regole, come i 5 pasti della giornata: i 3 classici colazione, pranzo e cena, ma anche i due spuntini di metà mattina e pomeriggio.

Tra un pasto e l’altro non devono passare 12 ore per evitare i picchi glicemici. Un regime del genere è low carb dove si limita il consumo dei carboidrati prediligendo soprattutto quelli integrali in quanto ricchi di fibre. Si consiglia di seguirla per almeno 4 settimane oppure iniziare con almeno due settimane per poi fare una pausa e concludere con le restanti.

Dieta brasiliana: menù

Un regime come la dieta brasiliana è particolarmente consigliato poiché ricco di varie proteine e di tantissima verdura fresca. Nelle due settimane di dieta sono ammessi alimenti come carne magra da consumare a pranzo e a cena, oltre a uova, insalate, ma anche verdure fresche. Sono poi ammessi pesce, caffè e anche tè.

La frutta, l’alimento principale, va consumata sia cruda che cotta, ma anche al vapore. Sono ammessi alimenti esotici come la papaya, l’ananas, il mango e il dragon fruit. Sono frutti da consumare anche come estratto di frutta o centrifugati. i cereali integrali come riso e pane sono altrettanto ammessi.

Un menù tipico della dieta brasiliana dovrebbe essere così incluso:

Colazione: frullato di frutta e verdura con del pane integrale, del tè o caffè. Per una colazione salata va benissimo un uovo bollito

Spuntino mattutino: formaggio magro o fesa di tacchino insieme a una spremuta d’arancia

Pranzo: riso integrale con insalata o verdure crude

Merenda: frutta fresca

Cena: insalata di verdure miste o carne magra.

Dieta brasiliana: integratore

Un tipo di regime come la dieta brasiliana si supporta anche con il giusto integratore che permette di ottenere ottimi benefici. Il migliore è proprio Spirulina Ultra, in vendita sotto forma di compresse che aiuta a ottenere buoni risultati, come testimoniato dalle recensioni online, ma anche dal Ministero della Salute e dagli stessi nutrizionisti.

Una formula che ha in sé diverse proprietà dal momento che riduce l’introito e apporto calorico arrivando poi a consumare meno calorie. Stimola il metabolismo in modo da dimagrire rapidamente e facilmente oltre a saziare, quindi contenere l’appetito e ha funzione detox espellendo le scorie e le tossine in eccesso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore valido anche per gli elementi al suo interno che sono 100% naturali come l‘alga spirulina che blocca le cellule di adipe impedendo che si formino nei punti critici e la gymnema che va a lavorare sul metabolismo di lipidi e di carboidrati riuscendo così a sopperire la fame. Sono elementi non dannosi per l’organismo privi di controindicazioni.

Sono sufficienti fino a due compresse giornaliere da consumare prima dei pasti principali a cui si aggiunge un bicchiere d’acqua.

Una formula da ordinare soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove è sufficiente inserire i dati personali per poi usufruire della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200. Il pagamento è effettuabile con Paypal, carta di credito e anche contanti al corriere alla consegna.

