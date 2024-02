Valentina Ferragni ha rotto il silenzio sulla crisi tra sua sorella Chiara e il marito Fedez. L’influencer ha candidamente ammesso che la familiare fornirà presto la sua versione dei fatti. Sta aspettando l’intervista a Che tempo che fa?

Mentre Chiara Ferragni ha disertato la settimana della moda di Milano, sua sorella Valentina non ha saltato un appuntamento. E’ proprio tra una sfilata e l’altra che l’influencer ha rotto il silenzio sulla crisi tra la familiare e Fedez. La ragazza ha assicurato che presto verrà fuori tutta la verità.

Valentina, interrogata sulla crisi tra Chiara e Fedez, ha dichiarato:

“Preferisco non parlare anche perché non riguarda me. Parlerà lei”.