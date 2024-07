Nelle scorse ore Giulia Stabile, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, è stata colpita da un grave lutto: ha dovuto dire addio alla sua insegnante di danza Flaminia Buccellato.

La morte della donna

Flaminia Buccellato era direttrice dell’ABR, Accademia Balletto Roma, dove Giulia Stabile ha conosciuto il mondo della danza.

La ballerina non ha fornito maggiori dettagli sulle cause della morte, ma le ha dedicato un lungo post ringraziandola per aver creduto in lei e per averle insegnato tanto sia dal punto di vista professionale che umano.

Giulia ha definito, inoltre, la professionista una delle persone più importanti della sua vita ed una seconda mamma.

Il ricordo di Giulia Stabile

“Mi ha realmente insegnato cos’è la disciplina, cos’è la determinazione, cosa significa non arrendersi MAI nonostante tutto, e non potrei essere più fiera di essere stata cresciuta in sala da una donna con così tanta sensibilità, passione e dedizione“.

Sul canale Instagram dell’Accademia hanno lasciato cuori e pensieri anche i concorrenti di quest’anno del talent come Marisol, Giovanni e Lucia.

Giulia Stabile e la danza

Giulia si è avvicinata alla danza da piccolissima, a soli 3 anni, studiando presso l’Accademia Buccellato Rossi dove ha conseguito il diploma nel 2021.

Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 2014, nel corpo di ballo del programma Ti lascio una canzone, in onda su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Per poi tornare nel 2021 in Mediaset, ad Amici, vincendo l’edizione del programma.