Giulia Stabile: vacanze in barca con un Vip tornato single proprio recentemente

Giulia Stabile: vacanze in barca con un Vip tornato single proprio recentemente

Giulia Stabile, vacanze in barca con un Vip tornato single proprio nei giorni scorsi: cosa c'è tra loro?

Dopo un anno di duro lavoro, anche Giulia Stabile si gode le vacanze. La ballerina professionista, ex vincitrice di Amici, si è immortalata in barca con un volto noto de Le Iene. Amicizia o flirt in corso?

Giulia Stabile in barca: con chi sta passando le vacanze?

Nell’ultimo anno, oltre ad occuparsi della sua amata danza, Giulia Stabile ha avuto un gran bel da fare. Ha fatto parte del cast di Tu Si Que Vales e Amici e ha stretto numerose collaborazioni. Adesso è tempo di vacanze e cosa c’è di meglio di una bella gita in barca? La ballerina è apparsa nel video di un volto molto amato de Le Iene.

Giulia Stabile in vacanza con la iena

La iena in questione è Niccolò De Devitiis, tornato single proprio recentemente. Nel filmato che l’inviato ha postato su TikTok non c’è alcuno slancio passionale, ma i fan hanno subito pensato ad un flirt in corso: c’è davvero del tenero o si tratta di una semplice amicizia?

Cosa c’è tra Giulia e Niccolò?

Considerando che Niccolò ha rotto da poco con Veronica Ruggieri, immaginiamo che tra lui e Giulia ci sia soltanto una bella amicizia. Se così non fosse, i due uscirebbero presto allo scoperto, magari grazie ad una paparazzata.