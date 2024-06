Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stata l’inviata de Le Iene, tramite il suo profilo social, mentre lui continua a mantenere un silenzio tombale.

A distanza di cinque anni dall’inizio della loro storia d’amore, Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. I due, entrambi inviati de Le Iene, si sono conosciuti al lavoro. Lei usciva da una lunga relazione con un altro collega, Stefano Corti oggi legato a Bianca Atzei, mentre lui aveva rotto con Eleonora Pedron.

Ad annunciare la fine della relazione è stata Veronica Ruggeri. Via Instagram, ha fatto sapere:

L’inviata de Le Iene non ha aggiunto altri dettagli e non ha svelato neanche i motivi dell’addio. Al posto suo, ha parlato l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Stando a quanto rivelato da Venza nel corso del programma radiofonico Gente di Mare, in onda su Radio Marte, Veronica e Nicolò si sono lasciati a causa di alcuni atteggiamenti di De Devitiis. Pare che l’inviato de Le Iene, grande fan di TikTok, si sia comportato in modo irrispettoso nei riguardi della Ruggeri. Amedeo ha raccontato:

“Lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita. Se ha tradito Veronica? Guarda, che l’abbia tradita io non posso dirlo, non lo so. Però sicuramente a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro”.