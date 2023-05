Eleonora Pedron sull'ex Max Biaggi: "Non litighiamo mai davanti ai bambini"

Eleonora Pedron è tornata a parlare del rapporto che ha con l’ex Max Biaggi, con il quale ha messo al mondo due figli. Dopo la separazione, si sono dati una regola: mai litigare davanti ai figli.

Intervistata dal settimanale Chi, Eleonora Pedron è tornata a parlare dell’ex compagno Max Biaggi. Sono stati insieme dal 2007 al 2015 e sono diventati genitori di due splendidi bambini, Ines e Leon, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2010. L’ex Miss Italia ha dichiarato:

“Ci sono più cose su cui confrontarsi, dalla scuola ai telefonini. Per fortuna continua ad esserci tra me e Max una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli”.

La Pedron ha raccontato che per Ines e Leon la separazione dei genitori è stata un “trauma“. E’ anche per questo che lei e Max hanno stabilito una regola: mai litigare davanti ai bimbi. Ha raccontato:

“Credo che venga in automatico: se parliamo di persone che mettono gli interessi dei figli al primo posto, non c’è un meccanismo da studiare, una ricetta. Non c’è neanche l’idea di evitare a tutti i costi lo scontro. Penso che le emozioni debbano essere manifestate, anche la rabbia: quando si discute è qualcosa che abbiamo dentro e dobbiamo tirare fuori. Capita anche di utilizzare dei modi sbagliati, ma lo si fa, senza esagerare. è normale. Poi, però, bisogna fermarsi, riflettere, aspettare un po’ e a quel punto confrontarsi sulle decisioni da prendere. Credo che questo capiti anche a quelli che stanno ancora insieme, come genitori siamo tutti sulla stessa barca. Unica regola, quando si litiga, bisogna stare attenti che i figli non siano spettatori“.