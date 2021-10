Eleonora Pedron, il padre e la sorella morti in due incidenti stradali: “Ancora provo rabbia”

Eleonora Pedron ha confessato il terribile dolore provato quando sua sorella e poi suo padre sono scomparsi a causa di due incidenti stradali.

Eleonora Pedron ha vissuto due terribili lutti nel corso della sua vita: a 9 anni ha perso sua sorella, Nives, in un incidente stradale. Nel 2002 invece ha perso suo padre, Adriano, in un incidente d’auto in cui è rimasta coinvolta anche lei.

Eleonora Pedron: i lutti

La vita di Eleonora Pedron è stata segnata da due tremendi lutto: quando l’ex Miss era soltanto una bambina la sua sorellina, Nives, è scomparsa a causa di un incidente d’auto mentre si trovava con sua madre. Suo padre Adriano invece è scomparso sempre a causa di un incidente automobilistico nel 2002, quando la accompagnò a Cologno Monzese per un provino per Striscia la Notizia. L’uomo entrò in coma e non si svegliò più.

Solo 4 mesi più tardi Eleonora Pedron venne eletta Miss Italia.

“Non posso provare senso di colpa, doveva andare così. Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me”, ha dichiarato l’ex Miss, e ancora: “Rabbia? Forse un po’. Non quanto mia madre. Ho accettato, trattenendo le cose dentro. L’ho fatto da quando ero piccola: non avevo chiesto io di crescere così in fretta.

Forse provo rabbia a non poter pranzare tutti insieme la domenica. Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali. Ma con la rabbia non si vive. Quando sono nati Inés e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita: loro mi hanno dato ancora più forza”.

Eleonora Pedron: i figli

Oggi Eleonora Pedron è riuscita a ritrovare la felicità accanto ai suoi due bambini, Ines Angelica e Leon Alexandre, e al compagno Fabio Troiano.

L’ex Miss vive a Monte Carlo, dove ha deciso d’iscriversi alla facoltà di psicologia: “Per avere un piano B. Ho cominciato l’anno scorso dopo il primo lockdown con l’Unicusano. Mi piacerebbe lavorare con i bambini, in futuro. Ho la convinzione di poter essere utile, perché molte cose le ho vissute, credo che potrei capirli meglio di altri”, ha confessato.

Eleonora Pedron: Max Biaggi

Eleonora Pedron ha avuto i suoi due figli durante la sua relazione con Max Biaggi. La relazione tra i due è naufragata in maniera pacifica, e oggi i due continuano a frequentarsi assiduamente per il bene dei loro due bambini.