Lo staff di Tu Si Que Vales è al lavoro per preparare una nuova e scoppiettante stagione. Stando ad alcune indiscrezioni, Maria De Filippi potrebbe aver deciso di fare fuori Giulia Stabile. Possibile che le due abbiano litigato?

Maria De Filippi e Giulia Stabile hanno litigato?

Fin dalla sua partecipazione ad Amici, Giulia Stabile ha sempre avuto un ottimo rapporto con Maria De Filippi. Non a caso, la regina di Mediaset l’ha scelta come ballerina professionista del suo talent e conduttrice di Tu si Que Vales per due stagioni. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la Queen Mary potrebbe aver deciso di farla fuori da TSQV per dare spazio ad un altro volto noto dei suoi programmi.

Maria De Filippi vuole una Giulia, ma non è Stabile

Stando alle indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe mandato via Giulia Stabile per accogliere Giulia De Lellis. Quest’ultima, sempre secondo le voci di corridoio, potrebbe essere la nuova conduttrice di Tu Si Que Vales. Per il momento, nulla è certo perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe avuto un’offerta allettante anche da Carlo Conti, che la vorrebbe per Tale e Quale Show. I beninformati sostengono che la De Lellis sia più propensa ad accettare l’ingaggio del talent di Rai1 che quello della Queen Mary.

Tu Si Que Vales: addio anche a Luciana Littizzetto

E’ bene sottolineare che, a prescindere dai cambiamenti che ci saranno a Tu Si Que Vales, Maria De Filippi e Giulia Stabile non hanno mai litigato. Hanno ancora un ottimo rapporto e la ballerina continuerà a lavorare nelle sue trasmissioni. Intanto sappiamo che anche un altro volto lascerà TSQV. Si tratta di Luciana Littizzetto che, molto probabilmente, non sarà sostituita da nessuno. Se così fosse, la giuria sarebbe composta solo da Maria, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.