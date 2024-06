Giulia Stabile criticata per lo spazio tra i denti: "Non hai i soldi per il d...

Giulia Stabile è stata criticata ancora una volta per lo spazio tra i denti. Fortunatamente, la ballerina professionista di Amici non ha incassato in silenzio e ha gelato gli hater.

Fin dalla sua partecipazione ad Amici come concorrente, Giulia Stabile non ha mai nascosto le sue insicurezze. La ballerina si è sempre sentita “brutta” e il percorso nel talent di Maria De Filippi le è servito anche per fare pace con il suo corpo. Oggi è molto più sicura di sé e non si fa scalfire dai commenti al vetriolo degli hater. E’ per questo che, davanti all’ennesima critica per lo spazio tra i denti, ha voluto replicare a tono.

La risposta da applausi di Giulia Stabile

Via Instagram, Giulia Stabile ha condiviso una foto della sua bocca, in cui lo spazio tra i denti è ben visibile. A didascalia, ha scritto:

“22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome -> Diastema che non chiuderò mai. Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento“.

La ballerina ha imparato ad amare anche il suo diastema e non ha alcuna intenzione di toglierlo. Non solo, la bella Giulietta ha anche dato una lezione agli hater: le loro critiche le scivolano addosso.

Giulia Stabile: la lezione agli hater

La Stabile ha concluso dando un’altra lezione agli hater:

“Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica e non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”.

Lo spazio tra i denti la rende diversa e unica e lei non ha alcuna intenzione di cambiare per colpa di “alcune persone insensibili“. Gli hater riusciranno a comprendere questa lezione di vita? Difficilmente, altrimenti non sarebbero stupidi leoni da tastiera.