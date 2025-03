Clizia Incorvaia, dopo le accuse da parte dell’ex marito Francesco Sarcina, con un post su Instagram ha voluto rispondere così al cantante. Ecco cosa ha detto.

Clizia Incorvaia: le accuse dell’ex marito Francesco Sarcina

Come tutti saprete Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina erano sposati e, insieme, hanno avuto una figlia, Nina. Il cantante de Le Vibrazioni ha però attaccato l’ex moglie, asserendo che utilizza l’immagine di loro figlia per avere riscontri economici. Le accuse di Sarcina testimoniano il fatto che tra i due ex coniugi i rapporti non siano proprio idilliaci. Ricordiamo anche che l’influencer ha avuto un altro figlio, Gabriele, dall’attuale marito Paolo Ciavarro. A seguito delle accuse di Sarcina, Clizia Incorvaia ha voluto rispondere con un lungo post su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Clizia Incorvaia replica a Francesco Sarcina: “Pur di colpire me ferisci lei”

Dopo le accuse da parte dell’ex marito Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia ha replicato così su Instagram: “sono una persona che ama profondamente sua figlia. E so che, nonostante la fine di un matrimonio, lei è una bambina meravigliosa, serena, risolta, felice. Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti.” La moglie di Paolo Ciavarro ha anche spiegato come mai fino a ora non aveva mai replicato all’ex marito e ovvero per proteggere proprio la figlia Nina, al fine di non farle leggere certe cose poi sui giornali, “e soprattutto per non compromettere l’idea che potrà avere di suo padre.” Infine, riguardo al postare foto delle figlia sui social, l’Incorvaia ha detto che “condividere piccoli momenti della nostra quotidianità, sempre in modo rispettoso, non vuol dire esporla o sfruttarla, ma raccontare una realtà familiare autentica, come tante altre madri fanno ogni giorno, anche fuori dai social. Ho sempre fatto in modo che la sua presenza online forse misurata, rispettosa e mai forzata, consapevole che oggi essere genitori significa anche proteggere l’identità digitale dei propri figli.”