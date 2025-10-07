Dopo una storia lunga 17 anni, è finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Ora ecco che il conduttore è stato beccato in compagna di una fidanzata di “Temptation Island“! Ecco di chi si tratta.

Filippo Bisciglia: è finita con Pamela Camassa

Non se lo aspettava nessuno, eppure qualche giorno fa è arrivata la notizia della fine della relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, dopo ben 17 anni di amore.

La notizia è stata data dal conduttore sui social: “è da un pò… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene.” Queste invece le parole di lei: “abbiamo aspettato un pò prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero bene.” Il motivo della rottura è al momento sconosciuto. Ora però Bisciglia è già al centro del gossip.

“Ora sta con lei?”, Filippo Bisciglia beccato con la fidanzata di Temptation Island

Nelle ultime ore sta girando un nuovo gossip riguardante proprio Filippo Bisciglia che, secondo alcuni utenti, ora starebbe frequentando una protagonista dell’ultima edizione di “Temptation Island“, ovvero Maria Concetta Schembri. E’ stata proprio la ragazza ha postare una foto accanto al conduttore, scrivendo: “arriva lui, bello bello!” In molti hanno subito pensato a un flirt ma, invece, pare che si siano incontrati per caso e si siano semplicemente salutati e fatti una foto. Nessuna relazione quindi, al momento pare che Filippo sia single.