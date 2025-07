L’estate 2025 ha visto accendersi i riflettori su Temptation Island, il reality che mette alla prova i sentimenti e le relazioni di coppia in un mix di emozioni, tentazioni e colpi di scena. Dopo settimane di tensioni, tradimenti e riconciliazioni, questa sera andrà in onda l’attesissima puntata conclusiva, dedicata al “mese dopo”: un momento decisivo in cui le coppie raccontano cosa è successo lontano dalle telecamere e svelano se l’amore ha resistito o è definitivamente naufragato.

Le anticipazioni parlano di storie di passioni rinate, addii dolorosi e nuove opportunità; il gran finale promette così di chiudere con un’ultima ondata di emozioni un’edizione che ha conquistato il pubblico con numeri record e un’intensità mai vista prima.

Record di ascolti per Temptation Island: la settima puntata conquista il prime time

Mercoledì 30 luglio 2025, la settima puntata di Temptation Island ha registrato un nuovo straordinario successo di pubblico, consolidando la leadership del programma nel prime time televisivo. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha infatti raggiunto 4.340.000 spettatori, pari al 31,4% di share, con un picco di 4.542.000 telespettatori e uno share del 32,2% .

Il programma ha dominato la serata, superando ampiamente la concorrenza. Su Rai 1, il film Sister Act 2 ha ottenuto 1.919.000 spettatori e il 12,8% di share . Altre reti, come Rai 2 con Rocco Schiavone e Italia 1 con Chicago Med, hanno registrato ascolti significativamente inferiori, attestandosi rispettivamente al 5,6% e al 4,2% di share .

Anticipazioni Temptation Island: chi si è lasciato e chi sta ancora insieme. Le clamorose rivelazioni

Questa sera, giovedì 31 luglio, su Canale 5 va in onda la puntata conclusiva di Temptation Island 2025, dedicata al classico appuntamento “un mese dopo”. Sarà il gran finale di un’edizione particolarmente intensa e ricca di colpi di scena, definita da molti come la più trash di sempre. Tra le storie più significative, quella di Marco e Denise: dopo aver lasciato il programma separati, i due si sono incontrati nuovamente per valutare un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, le tensioni irrisolte sarebbero emerse presto, portando Marco a chiudere definitivamente la relazione, confermando che a volte non basta l’affetto per far funzionare un rapporto.

Un’altra svolta inattesa riguarda Sonia M. e Alessio, la coppia simbolo di questa stagione. Nonostante le parole dure pronunciate da lui al falò, il loro amore sembra essersi riacceso, con Alessio che sarebbe tornato a vivere con Sonia e la sua famiglia, sospendendo temporaneamente la sua attività professionale.

Valerio, dopo la fine del legame con Sarah, avrebbe iniziato una nuova frequentazione con la single Arianna Mercuri, un rapporto che sembra già stabile e promettente.

Nel frattempo, sarebbero state confermate altre scelte: Maria Concetta avrebbe detto addio ad Angelo, convinta di un tradimento, mentre tra Sonia B. e il personal trainer Simone non ci sarebbe stata alcuna possibilità di riappacificazione, a causa di un episodio di infedeltà evidente. Secondo Dagospia, dietro l’addio tra Sonia e Simone ci sarebbe una sorpresa inaspettata. Sonia, entrata nel programma il 2 giugno, aveva ignorato un ritardo del ciclo. Dopo la fine del reality, pur separati, hanno vissuto vicino e Simone avrebbe tentato un riavvicinamento. Intanto, Sonia avrebbe scoperto di essere incinta.

Al contrario, Antonio e Valentina hanno sorpreso tutti rimanendo insieme e addirittura annunciando un fidanzamento ufficiale con proposta di matrimonio. Infine, il confronto tra Lucia e Rosario, già mostrato al pubblico, ha evidenziato tra i due una rottura totale.

Ma qual è la verità dietro queste anticipazioni? Tra dubbi e sorprese, non ci resta che attendere le prossime ore per scoprirlo.