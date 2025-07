Ci siamo, questa sera, 31 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni.

Tempatation Island: questa sera il gran finale

Siamo giunti al termine di “Temptation Island“, un’edizione questa che sarà ricordata dai fan per tanto tempo.

Nel corso delle puntate ci sono stati tantissimi colpi di scena e tantissime forti emozioni. Questa sera, 31 luglio 2025, in prima serata su Canala 5, ci sarà il gran finale, ovvero di scopriremo cosa è successo un mese dopo la fine delle registrazioni. Qualche coppia sarà tornata insieme? Qualcuno si sarà lasciato? Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island, ultima puntata: anticipazioni da brividi

Questa sera ci sarà l’ultima puntata di “Temptation Island“, “un mese dopo…” Cosa sarà successo dopo la fine delle registrazioni? Ecco alcune anticipazioni. Una delle coppie che ha fatto più discutere è stata quella formata da Sonia M. e Alessio, che si sono lasciati praticamente subito, con lui che asseriva di non sapere se aveva mai amato lei. Bene, ora scopriremo che tra i due è tornato l’amore e ora convivono. E tra Marco e Denise? I due alla fine del programma avevano deciso di provare a ricostruire il rapporto ma, a quanto pare, non ha funzionato e scopriremo il perché. Passiamo a Sarah e Valerio, si sono lasciati durante il reality e le cose tra loro non sono cambiate, anzi lui ha cominciato a frequentare Ary. Rosario e Lucia si erano invece promessi di andare a convivere ma, lo avranno fatto? Chissà, a stasera per tutte le risposte!