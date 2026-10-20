Durante una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, Michael O’Leary amministratore delegato di Ryanair, ha lanciato un avvertimento senza precedenti per i viaggiatori europei: nel corso dei prossimi 12 mesi le tariffe aeree potrebbero subire il più grande incremento della storia del continente, con picchi fino al 20%. L’allarme è stato alimentato dalla prolungata guerra in Medio Oriente, che ha spinto i prezzi del petrolio a livelli record, trasferendo un onere significativo sulle compagnie aeree.

Le cause del preavviso: conflitto mediorientale e prezzi del petrolio

Secondo le dichiarazioni di O’Leary, il rincaro del carburante è il fattore trainante di questa potenziale ondata di aumenti. La guerra in corso ha determinato un rialzo dei prezzi del petrolio, elemento chiave per il budget operativo delle compagnie aeree. Il costo del carburante rappresenta ormai una delle voci di spesa più volatili, e la sua crescita rende difficile mantenere i prezzi dei biglietti stabili senza gravare sui margini di profitto.

Impatto sui margini di redditività

O’Leary ha puntualizzato che, anche se le compagnie dovessero trasferire parte del peso del carburante sui passeggeri attraverso supplementi, la copertura dei costi aggiuntivi potrebbe rimanere insufficiente. “La domanda è: questo incremento dei biglietti sarà sufficiente a coprire i costi petroliferi drasticamente più elevati? Non credo che lo sarà”, ha dichiarato il CEO, lasciando intendere che i margini operativi saranno messi sotto pressione nei prossimi mesi.

Conseguenze per i viaggiatori e le rotte più colpite

Se le previsioni si materializzassero, i passeggeri dovranno confrontarsi con prezzi più alti su quasi tutte le tratte europee, soprattutto quelle che dipendono fortemente da voli a lungo raggio o da aeroporti con costi aeroportuali elevati. Le compagnie low-cost, storicamente conosciute per le tariffe contenute, potrebbero trovarsi costrette a rivedere le proprie politiche di pricing, con ripercussioni sulle offerte promozionali e sui programmi di fidelizzazione.

Fattori decisivi per l’evoluzione dei prezzi

Il futuro delle tariffe aeree rimane legato a tre variabili fondamentali: l’andamento dei prezzi del petrolio, lo sviluppo della situazione geopolitica in Medio Oriente e le strategie commerciali adottate da ciascuna compagnia. Qualora le tensioni dovessero persistere, è probabile che i costi operativi rimangano elevati, spingendo i vettori a trasferire ulteriori oneri sui consumatori.

Prospettive per il settore aereo europeo

Le compagnie dovranno bilanciare la necessità di mantenere la competitività con la pressione dei costi energetici, mentre i passeggeri dovranno prepararsi a una potenziale crescita delle spese di viaggio. Solo l’evoluzione del conflitto mediorientale e la stabilizzazione dei mercati petroliferi potranno fornire chiarezza sulla reale entità dei futuri aumenti.