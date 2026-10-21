Giorgia Meloni ha convocato un nuovo Consiglio dei Ministri per approvare un decreto legge che riunisca gli interventi destinati ai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.

Il governo si prepara a varare nuove misure a sostegno dell’autotrasporto e del comparto agricolo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per domani, giovedì 22 ottobre, una riunione del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di approvare un decreto legge che riunisca gli interventi destinati ai due settori. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che l’esecutivo è al lavoro per trasformare rapidamente in provvedimenti concreti gli impegni assunti negli incontri degli ultimi giorni.

Il governo Meloni lavora a nuove misure per l’autotrasporto

La decisione arriva dopo i confronti con le rappresentanze degli autotrasportatori, alle prese con diverse criticità e con l’aumento dei costi. Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato le associazioni di categoria, raggiungendo un’intesa per ripristinare la piena circolazione sulle strade e tutelare i diritti degli operatori, dei cittadini e dell’intero sistema produttivo.

Il decreto atteso in Consiglio dei ministri dovrebbe quindi raccogliere gli interventi di sostegno al settore, mentre il governo punta a dare seguito agli accordi raggiunti nel corso delle trattative.

Meloni convoca nuovo CdM: risorse aggiuntive anche per il comparto agricolo

Nel provvedimento sono previste anche ulteriori risorse per l’agricoltura. L’obiettivo dell’esecutivo è intervenire sulle difficoltà segnalate dai comparti coinvolti nelle mobilitazioni e dare risposte alle richieste avanzate durante gli incontri istituzionali.

Da Palazzo Chigi arriva inoltre un richiamo alla necessità di distinguere le rivendicazioni legittime degli operatori dai comportamenti di chi intende proseguire con i blocchi stradali nonostante l’apertura del dialogo con le istituzioni. Le fonti sottolineano che il rispetto delle regole, la libertà di circolazione e la tutela delle attività economiche devono rimanere priorità fondamentali.

Il Consiglio dei ministri di giovedì sarà dunque chiamato a esaminare il decreto che riunirà le misure per l’autotrasporto e i nuovi stanziamenti per il settore agricolo.