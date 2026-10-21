Una donna è stata arrestata per aver provocato un incidente mortale mentre guidava guardando un video a luci rosse. Un uomo ha perso la vita nello schianto.

Guarda un video a luci rosse sullo smartphone mentre è al volante e provoca un incidente mortale. È quanto sarebbe accaduto nello Utah, negli Stati Uniti, dove una donna di 44 anni, Christine Chao, è stata incriminata per omicidio in relazione a uno schianto avvenuto il 12 giugno, costato la vita a un uomo di 66 anni.

A ricostruire la vicenda sono i media americani, tra cui TMZ, che riportano i dettagli emersi dalle indagini.

Guarda video a luci rosse alla guida: le indagini sullo smartphone della donna

Secondo i documenti depositati in tribunale, Chao avrebbe ammesso davanti agli agenti di aver commesso un errore. Gli investigatori hanno ottenuto un mandato per analizzare il suo smartphone e verificare se, al momento dell’incidente, stesse utilizzando il dispositivo.

Dall’esame sarebbe emerso che la donna aveva avuto accesso a un sito a luci rosse meno di due minuti prima dello schianto. Un elemento che ha contribuito alla ricostruzione della dinamica e che ha portato all’incriminazione della 44enne per la morte dell’automobilista coinvolto nell’incidente.

Lo schianto sulla I-15 e la morte di Scott LaVar Lichfield

L’incidente si è verificato lungo l’autostrada I-15, nello Utah. Chao stava percorrendo la strada quando la sua auto si è schiantata contro una berlina che aveva rallentato in prossimità di un cantiere. L’impatto è stato particolarmente violento: il veicolo tamponato è stato spinto in avanti e ha finito per urtare un Suv.

Tutti e tre i mezzi sono usciti dalla carreggiata in seguito alla collisione. Secondo quanto riferito dall’emittente KSL, il 66enne Scott LaVar Lichfield ha riportato gravi lesioni alla testa ed è morto a causa delle ferite. La televisione ABC4 precisa che l’uomo si trovava proprio alla guida della berlina colpita direttamente dall’auto condotta da Chao.

La vicenda riporta l’attenzione sui rischi legati alla distrazione al volante e sull’importanza di mantenere la concentrazione durante la guida, soprattutto in tratti stradali interessati da lavori e rallentamenti.