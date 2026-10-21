L’amministrazione ucraina, guidata da Volodymyr Zelensky, ha espresso pubblicamente la disponibilità a congelare le ostilità lungo la linea di contatto attuale, con l’intento di dare slancio a una serie di negoziati diplomatici. L’annuncio è giunto durante un’intervista rilasciata a Fox News, dove il presidente ha sottolineato che tale congelamento non è un segnale di resa, ma una mossa strategica per creare le condizioni necessarie a una discussione più ampia sulla sicurezza dell’Ucraina.

Il congelamento del fronte significherebbe il cessate-fire permanente, almeno temporaneo, su una frontiera ben definita, lasciando spazio a trattative su altri temi cruciali.

Zelensky annuncia la disponibilità a congelare il conflitto

Secondo le parole del capo di stato, la fase successiva prevederà un intenso lavoro diplomatico finalizzato a ottenere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti e dai principali Paesi europei.

L’obiettivo è trasformare il supporto militare attuale in un impegno più stabile, con trattati che possano assicurare la sovranità ucraina anche dopo la conclusione dei combattimenti. Zelensky ha affermato che il governo di Kiev intende far valere le proprie richieste attraverso canali multilaterali, facendo leva sul supporto politico e militare ricevuto finora.

Obiettivo di garanzie di sicurezza

Le garanzie di sicurezza richieste includono, tra le altre cose, l’impegno a difendere i confini ucraini da future aggressioni e la possibilità di una presenza militare limitata di alleati occidentali sul territorio. Tali richieste sono state presentate come parte di un pacchetto più ampio, destinato a rassicurare la popolazione ucraina e a consolidare gli sforzi di ricostruzione post-conflitto. Zelensky ha inoltre indicato che la conferma di tali garanzie sarà un elemento chiave per la legitimazione di qualsiasi accordo di congelamento.

Trump intensifica la pressione su Kiev per una cessione territoriale

Parallelamente, l’amministrazione americana guidata da Donald Trump ha aumentato la pressione su Kiev, suggerendo che una pace duratura possa passare solo attraverso la cessione di territori occupati al ruolo russo. Trump ha pubblicamente accusato Zelensky di ostacolare la conclusione del conflitto e di trarre vantaggio dalle forniture militari europee. In un messaggio sui social, il presidente statunitense ha sostenuto che gli Stati Uniti forniscono un sostegno considerevole senza ricevere ritorni concreti, insinuando che la cessione del Donbass potrebbe tradursi in benefici economici per l’Ucraina.

Il ruolo di Witkoff, Kushner e gli incontri a Oslo e San Pietroburgo

Nel contesto di queste tensioni, è stato organizzato un viaggio diplomatico a Oslo, dove l’inviato speciale americano Steve Witkoff ha incontrato Zelensky e rappresentanti di diversi Paesi europei, tra cui il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre e il presidente finlandese Alexander Stubb. Jared Kushner, genero di Trump, ha partecipato da remoto, indicando l’interesse della Casa Bianca a mantenere un canale diretto con Mosca. Dopo Oslo, Witkoff dovrebbe recarsi a San Pietroburgo per colloqui con Vladimir Putin, con l’obiettivo di discutere sia la questione dei territori sia altre tematiche bilaterali, tra cui il caso del detenuto statunitense Stephen Hubbard.

Dimensione energetica: diesel russo e prospettive economiche

Un altro elemento che complica la tavola delle trattative è la recente decisione dell’amministrazione Trump di rilassare le restrizioni sull’energia russa, consentendo l’importazione di circa 300 mila tonnellate di diesel russo negli Stati Uniti. L’accordo, annunciato da fonti governative, prevede ulteriori forniture nei mesi successivi e ha suscitato una forte reazione da parte di Kiev, che teme una normalizzazione dei legami economici con Mosca a discapito della propria sicurezza. Washington, d’altro, sottolinea che la riapertura del mercato energetico russo potrebbe favorire la stabilità globale, ma per l’Ucraina il rischio è che gli interessi commerciali prevalgano sulle esigenze di garanzia di sicurezza e su una soluzione sostenibile del conflitto.