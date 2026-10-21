La Russia ha fatto salpare il primo petroliere carico di diesel diretto verso gli Stati Uniti giovedì, con destinazione prevista lungo la costa del New Jersey e transito attraverso l’Atlantico settentrionale. Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026.

La partenza è stata annunciata dal vice premier Alexander Novak che ha confermato l’avvio del viaggio come prima concreta applicazione di un accordo negoziato durante l’amministrazione Trump.

L’operazione è seguita con attenzione a Washington e nelle capitali europee per le possibili implicazioni sul mercato globale dei carburanti.

Perché la spedizione è rilevante per i mercati e la politica

La consegna è considerata significativa perché introduce nel mercato nordamericano un flusso diretto di diesel dalla Russia dopo anni di restrizioni. Gli osservatori hanno indicato che l’arrivo potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi all’ingrosso, sebbene le quantità iniziali siano limitate rispetto alla domanda nazionale statunitense.

Lo spostamento ha inoltre rilevanza politica: l’accordo che ha permesso l’operazione era stato definito sotto la presidenza di Trump che aveva poi sospeso nuove sanzioni previste dal Lindsey Graham Act tramite un ordine esecutivo, decisione che rimane al centro del dibattito su sanzioni e commercio energetico.

Dettagli logistici, volumi e tempistiche

Il petroliere è partito da un porto russo e ha imboccato la rotta attraverso l’Atlantico settentrionale con destinazione in uno dei terminal principali del New Jersey. Non sono stati diffusi i dati precisi sul carico del primo viaggio, ma fonti coinvolte nel negoziato avevano previsto un piano graduale: iniziali 300.000 tonnellate seguite da 500.000 tonnellate a novembre e oltre 1 milione di tonnellate successivamente, piani la cui realizzazione resta subordinata alla capacità della Russia di mantenere operative le raffinerie.

Durante i colloqui a San Pietroburgo un rappresentante speciale americano aveva definito la partenza come “un passo concreto” per ridurre la pressione sui prezzi del carburante. Tuttavia, è stato anche osservato che i volumi pianificati potrebbero risultare insufficienti a influenzare fortemente i prezzi se non accompagnati da un miglioramento strutturale dell’offerta globale.

Impatto sui prezzi e rischi operativi

I dati prima della partenza indicavano prezzi del diesel negli Stati Uniti ancora elevati rispetto all’anno precedente; l’American Automobile Association aveva registrato una media nazionale in rialzo nei mesi precedenti. Analisti hanno precisato che il singolo carico equivale a una frazione dei consumi nazionali e che eventuali effetti significativi sui listini dipenderanno da volumi continui e dalla stabilità delle rotte marittime.

Resta inoltre aperta la questione delle interruzioni nelle raffinerie russe causate da attacchi con droni, fattore che potrebbe limitare la capacità di Mosca di onorare i volumi previsti. Le autorità di Washington hanno dichiarato che monitoreranno il rispetto delle normative e possibili elusioni delle sanzioni vigenti.