Rischio salmonella in diversi lotti di uova biologiche. L'allarme del Ministero della Salute e di NaturaSì e l'elenco dei lotti coinvolti.

Il Ministero della Salute e NaturaSì hanno segnalato il richiamo di diversi lotti di uova biologiche per la possibile presenza di Salmonella Typhimurium. Il provvedimento riguarda un lotto di uova a marchio SìEssenziali e 17 lotti a marchio Olivero Claudio, prodotti nello stabilimento di Monasterolo di Savigliano. Ai consumatori è raccomandato di controllare attentamente le confezioni acquistate e le relative date di scadenza.

Uova SìEssenziali: il lotto da non consumare

Il richiamo relativo al marchio SìEssenziali, distribuito da NaturaSì, interessa le confezioni da 10 uova biologiche con numero di lotto 1A081026 e data di scadenza 5 novembre 2026.

Chi avesse acquistato il prodotto è invitato a verificare il codice riportato sulla confezione e a non consumare le uova appartenenti al lotto segnalato.

Uova Olivero Claudio: i 17 lotti coinvolti

Il provvedimento riguarda anche le uova biologiche a marchio Olivero Claudio, commercializzate sia sfuse sia in confezioni da quattro e sei uova. I prodotti interessati hanno date di scadenza comprese tra il 26 ottobre e l’11 novembre 2026.

Di seguito l’elenco dei lotti indicati nell’avviso di richiamo:

1A280926

1A290926

1A300926

1A011026

1A021026

1A031026

1A041026

1A051026

1A061026

1A071026

1A081026

1A091026

1A101026

1A111026

1A121026

1A131026

1A141026

Cosa devono fare i consumatori

Per entrambi i marchi, la raccomandazione è di non consumare le uova appartenenti ai lotti richiamati. Chi le avesse già acquistate può riportarle al punto vendita in cui sono state comprate, seguendo le indicazioni per ottenere il rimborso o la sostituzione.

La Salmonella Typhimurium è un batterio che può provocare un’infezione alimentare. Per precauzione, è importante attenersi alle indicazioni del richiamo e non utilizzare i prodotti coinvolti.