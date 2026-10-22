Il Ministero della Salute e NaturaSì hanno segnalato il richiamo di diversi lotti di uova biologiche per la possibile presenza di Salmonella Typhimurium. Il provvedimento riguarda un lotto di uova a marchio SìEssenziali e 17 lotti a marchio Olivero Claudio, prodotti nello stabilimento di Monasterolo di Savigliano. Ai consumatori è raccomandato di controllare attentamente le confezioni acquistate e le relative date di scadenza.
Uova SìEssenziali: il lotto da non consumare
Il richiamo relativo al marchio SìEssenziali, distribuito da NaturaSì, interessa le confezioni da 10 uova biologiche con numero di lotto 1A081026 e data di scadenza 5 novembre 2026.
Chi avesse acquistato il prodotto è invitato a verificare il codice riportato sulla confezione e a non consumare le uova appartenenti al lotto segnalato.
Uova Olivero Claudio: i 17 lotti coinvolti
Il provvedimento riguarda anche le uova biologiche a marchio Olivero Claudio, commercializzate sia sfuse sia in confezioni da quattro e sei uova. I prodotti interessati hanno date di scadenza comprese tra il 26 ottobre e l’11 novembre 2026.
Di seguito l’elenco dei lotti indicati nell’avviso di richiamo:
- 1A280926
- 1A290926
- 1A300926
- 1A011026
- 1A021026
- 1A031026
- 1A041026
- 1A051026
- 1A061026
- 1A071026
- 1A081026
- 1A091026
- 1A101026
- 1A111026
- 1A121026
- 1A131026
- 1A141026
Cosa devono fare i consumatori
Per entrambi i marchi, la raccomandazione è di non consumare le uova appartenenti ai lotti richiamati. Chi le avesse già acquistate può riportarle al punto vendita in cui sono state comprate, seguendo le indicazioni per ottenere il rimborso o la sostituzione.
La Salmonella Typhimurium è un batterio che può provocare un’infezione alimentare. Per precauzione, è importante attenersi alle indicazioni del richiamo e non utilizzare i prodotti coinvolti.