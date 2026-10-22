La serata televisiva di mercoledì ha confermato uno scenario competitivo: il programma di carlo conti mantiene una buona quota di pubblico mentre l’appuntamento di Fabio Fazio sul Nove registra valori più contenuti. I dati Auditel della giornata mostrano una distribuzione delle preferenze che premia la formula delle imitazioni e della varietà, ponendo però nuove sfide per chi prova a costruire audience fuori dal weekend.

Performance di Tale e Quale Show: numeri e confronto puntata per puntata

La quinta puntata di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti, ha raccolto 2.511.000 spettatori e il 18,4% di share. I dati confermano una tenuta dello show nonostante lo spostamento dalla serata del venerdì al mercoledì; in termini di quota di pubblico la media delle prime cinque puntate del 2026 è del 19,6%, molto vicina al 19,9% registrato nelle prime cinque puntate del 2025.

Il paragone puntata per puntata mostra come lo show abbia toccato diverse punte: il 23 settembre 2026 segnò 2.600.000 spettatori (19,3%), il 30 settembre 2026 arrivò a 2.549.000 spettatori (20,9%), il 7 ottobre 2026 fece il miglior dato con 2.938.000 spettatori (21,8%), mentre il 14 ottobre 2026 ha registrato 2.498.000 spettatori (17,9%) e il 21 ottobre 2026 i già citati 2.511.000 spettatori (18,4%).

Il prezzo del cambio di serata

Dal confronto emerge che lo spostamento al mercoledì ha implicato una riduzione in valore assoluto degli spettatori: la *platea complessiva* disponibile nella fascia prime time è calata passando da circa 14,8 milioni il venerdì 2025 a circa 13,4 milioni il mercoledì 2026. In termini semplici, Conti si è preservato la stessa fetta di pubblico in percentuale, ma su una torta più piccola: il risultato è una media di share simile ma con circa 300mila spettatori in meno per puntata rispetto all’anno precedente.

Gli altri programmi di mercoledì: Il Volo, Il Tavolo di Fazio e Chi l’ha visto?

Su Canale 5 la seconda puntata dello spettacolo-concerto Il Volo – Uno per tutti con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha ottenuto 1.857.000 spettatori e il 15,6% di share. Nella settimana precedente il programma aveva raccolto 2.073.000 spettatori (17,7%), evidenziando una flessione rispetto al debutto.

Sul Nove è invece tornato Fabio Fazio con Il Tavolo di Che Tempo che Fa: il secondo appuntamento serale ha totalizzato 497.000 spettatori e il 3,4% di share. Il confronto con le performance domenicali di Fazio mostra un divario significativo: il 18 ottobre, infatti, il programma aveva ottenuto 1.557.000 spettatori e il 9,3% nella prima parte e 1.026.000 spettatori con il 7,7% nella seconda parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Il passaggio al mercoledì comporta quindi la necessità di consolidare l’audience in una serata molto affollata.

La trasmissione Chi l’ha visto?, tornata con la conduzione di Raffaella Griggi su Rai 3, ha raccolto 1.046.000 spettatori e il 7,1% di share, confermando una presenza solida nonostante la concorrenza.

Confronti rapidi tra reti

La giornata mostra una frammentazione degli spettatori: Rai 1 mantiene la leadership nella prima serata con Tale e Quale Show, Canale 5 si difende con uno show musicale importante come Il Volo, mentre il Nove fatica a replicare i numeri del weekend per Fazio. I valori espressi dalle singole serate sottolineano come lo share sia influenzato non solo dalla qualità del palinsesto ma anche dalla disponibilità complessiva di pubblico in quella specifica serata.