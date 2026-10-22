Poliziotti accerchiati a Cinisello Balsamo da una trentina di persone, alcuni accompagnati da cani di grossa taglia: quattro denunce e il ritrovamento di cocaina e cartucce.

Notte di tensione a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove due poliziotti sono stati accerchiati e aggrediti da una trentina di persone intervenute durante una festa di compleanno. Alcuni dei presenti avevano con sé cani di grossa taglia, tra cui un pitbull e due rottweiler.

Poliziotti accerchiati da un gruppo di egiziani con pitbull e rottweiler: notte da horror in Italia

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì, quando alcuni residenti hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare presunti colpi d’arma da fuoco in via Garibaldi. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo, insieme a due ambulanze del 118. Come riportato da Milano Today, una volta giunti sul luogo indicato, i poliziotti non hanno trovato persone ferite, ma una festa di compleanno particolarmente rumorosa, durante la quale due partecipanti stavano discutendo animatamente.

Quando gli agenti si sono avvicinati per ricostruire l’accaduto, la situazione è rapidamente degenerata. Secondo le ricostruzioni riportate da Il Giorno, il fidanzato di una delle persone coinvolte nella lite e una decina di presenti avrebbero inizialmente minacciato i poliziotti. Poco dopo, al gruppo si sarebbero aggiunte altre persone, fino a raggiungere circa trenta individui, tra egiziani e italiani di seconda generazione.

Quattro partecipanti avevano al guinzaglio cani di grossa taglia, nello specifico un cane corso, un pitbull e due rottweiler.

Nel corso della rissa, uno degli agenti sarebbe stato colpito con alcuni pugni, riportando contusioni. Per contenere l’aggressione, i poliziotti hanno utilizzato il taser e lo spray urticante. Un 22enne, raggiunto dalla scarica elettrica durante le fasi più concitate, è stato soccorso e accompagnato in ospedale in codice verde. L’arrivo di ulteriori pattuglie ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.

Cinisello Balsamo, quattro giovani denunciati: trovati cocaina e proiettili inesplosi

Al termine degli accertamenti, quattro giovani di 18, 21 e 22 anni sono stati denunciati a piede libero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, si tratterebbe di cittadini egiziani regolarmente presenti in Italia e già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Stando a quanto riportato da Milano Today, le verifiche effettuate nell’area in cui si stava svolgendo la festa avrebbero inoltre portato al ritrovamento di alcuni grammi di cocaina e quattro cartucce inesplose per una pistola scacciacani. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto.