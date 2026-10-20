A Genova, nel quartiere di Rivarolo, un violento episodio si è verificato all’alba, quando due giovani avrebbero aggredito il nuovo fidanzato dell’ex di uno di loro, tentando di scaraventarlo nella tromba delle scale. Il ventenne è riuscito a salvarsi aggrappandosi alla ringhiera, mentre l’intervento della polizia ha portato all’arresto dei due presunti responsabili, accusati di tentato omicidio.

Genova, tenta di gettare il nuovo compagno dell’ex dalla tromba delle scale

Due giovani, un ecuadoriano di 25 anni e un peruviano di 20, sono stati arrestati a Genova con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione di Tgcom24, avrebbero aggredito il nuovo fidanzato dell’ex compagna del venticinquenne, cercando di farlo precipitare nella tromba delle scale di un edificio.

La vittima, anche lei ventenne, è riuscita a evitare la caduta aggrappandosi alla ringhiera con mani e piedi. L’episodio si è verificato nel quartiere di Rivarolo, dove i due presunti aggressori si sarebbero presentati nell’abitazione della donna, dando origine a un acceso confronto. La discussione sarebbe rapidamente degenerata in violenza, fino al tentativo di spingere il giovane nel vuoto.

Aggressione al nuovo fidanzato dell’ex a Genova: arrestati un ecuadoriano e un peruviano

L’allarme ha portato sul posto gli agenti di polizia, che sono intervenuti durante la colluttazione e hanno fermato i due uomini. Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio, oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda presenta anche un precedente legato alla relazione sentimentale tra il venticinquenne e la donna. Il giovane sarebbe stato, secondo Tgcom24, denunciato anche per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna: secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe deciso di lasciarlo proprio a causa dei suoi comportamenti violenti. L’aggressione sarebbe quindi maturata nel contesto della nuova relazione della donna, con il suo attuale fidanzato finito al centro dello scontro. Le indagini dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità dei due arrestati.