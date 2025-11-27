Femminicidio di Pamela Genini: aggiornamenti sulle indagini a Milano

Il tragico omicidio di Pamela Genini, avvenuto il 14 ottobre scorso a Milano, continua a sollevare interrogativi e a far emergere dettagli inquietanti. La giovane donna, di soli 29 anni, è stata brutalmente assassinata dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, che le ha inferto più di 30 coltellate. Questo crimine efferato ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a un approfondito intervento delle autorità investigative.

Il sopralluogo e le indagini in corso

Recentemente, gli inquirenti hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione di via Iglesias, luogo del delitto. Nonostante le ispezioni, il quadro delle indagini rimane sostanzialmente invariato. Le autorità, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella, stanno raccogliendo prove e testimonianze per costruire un quadro complessivo della vicenda. Soncin, attualmente in carcere, è accusato di omicidio aggravato, con l’aggravante della premeditazione.

La relazione tossica

Le indagini hanno rivelato che la relazione tra Pamela e Gianluca era caratterizzata da un rapporto tossico, segnato da violenze e minacce. Stando alle testimonianze, Pamela aveva cercato di interrompere il legame, ma Soncin continuava a perseguitarla, affermando che era “cosa sua”. La madre della vittima ha dichiarato agli inquirenti di non aver mai sospettato della gravità della situazione.

Un amico di Pamela, con cui la giovane era in contatto telefonico al momento dell’aggressione, ha raccontato dei timori espressi dalla donna riguardo alle chiavi di casa. Aveva infatti notato che Soncin aveva finto di essere malato per trascorrere del tempo con lei, e probabilmente aveva approfittato di questa situazione per fare una copia delle chiavi di casa.

I momenti precedenti al delitto

Quella fatidica sera, Pamela si trovava a casa quando Soncin, partito appositamente da Cervia, ha fatto irruzione nell’appartamento. Mentre era al telefono con il suo ex fidanzato, la giovane ha tentato di chiedere aiuto, scrivendo un messaggio disperato: “Questo è matto completamente, non so che fare… Che faccio?”. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, l’aggressione è avvenuta rapidamente e senza possibilità di intervento.

Il dramma in diretta

I vicini di casa hanno assistito alla scena orribile e hanno allertato le forze dell’ordine, ma al momento dell’arrivo della polizia era già troppo tardi. Pamela è stata trovata priva di vita, mentre Soncin, dopo aver inflitto le coltellate alla vittima, ha tentato di suicidarsi infliggendosi delle ferite. È stato successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non in pericolo di vita.

Le conseguenze legali e la questione della denuncia

Un aspetto cruciale che emerge da questo caso è la mancanza di denunce formali da parte di Pamela nei confronti di Soncin. Nonostante i segnali di allerta, il sistema legale non è stato in grado di prevenire questa tragedia. Le testimonianze di amici e conoscenti hanno rivelato che la giovane era stata vittima di violenze fisiche e psicologiche, ma non aveva mai formalizzato queste aggressioni.

Il magistrato di turno ha avviato le procedure per la convalida del fermo di Gianluca Soncin, che dovrà affrontare accuse gravi per le sue azioni. La polizia continua a lavorare per ricostruire dettagliatamente la dinamica del delitto e per comprendere meglio l’iter che ha portato a questa tragica fine.