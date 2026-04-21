Pixel di tracciamento nelle email: cosa cambia per la privacy

Linee guida del Garante che limitano l'uso dei pixel nelle email e impongono trasparenza, eccezioni e tempi di adeguamento

Recentemente il Garante ha pubblicato indicazioni operative rivolte a chi invia email e a chi gestisce servizi online, per disciplinare l’uso dei pixel di tracciamento nelle comunicazioni elettroniche. Queste istruzioni nascono dalla necessità di bilanciare esigenze legittime di monitoraggio con il diritto degli interessati a conoscere e controllare come vengono trattati i loro dati. Il documento richiama l’attenzione sulla natura spesso invisibile e potenzialmente invasiva di questi strumenti, mettendo in luce rischi concreti per la privacy degli utenti.

Per comprendere l’impatto pratico delle prescrizioni è utile partire dalla definizione tecnica: un tracking pixel è una piccola immagine trasparente inserita in un messaggio che consente di registrare aperture, orari e alcuni comportamenti di navigazione. Secondo le nuove linee guida, il ricorso a tali sistemi ricade sotto specifiche regole di legge e richiede certe cautele operative, con obblighi che riguardano informativa, consenso e misure di protezione dei dati.

Cosa prevedono le linee guida

Il Garante chiarisce che l’utilizzo dei pixel di tracciamento nelle email rientra nella disciplina dell’articolo 122 del Codice della Privacy, norma che si applica alle tecnologie in grado di accedere ai dispositivi degli utenti o di monitorarne il comportamento online. La regola generale indica che, salvo eccezioni legittimate, è necessario acquisire un consenso preventivo, libero, specifico e informato prima di impiegare questi strumenti.

Inoltre, il testo sottolinea l’obbligo di fornire agli interessati un’informativa chiara e di prevedere modalità semplici per revocare il consenso, anche in modo selettivo per singole finalità.

Eccezioni ammesse

Le linee guida ammettono particolari deroghe: l’uso dei pixel può essere giustificato per esigenze di sicurezza, per motivi tecnici strettamente necessari al servizio o per comunicazioni istituzionali e di servizio. Queste eccezioni devono però rispettare i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati, evitando raccolte eccessive o identificative. In pratica, quando si invocano ragioni di servizio o sicurezza, va comunque documentata l’immediatezza della necessità e adottata una logica che limiti al minimo le informazioni raccolte.

Obblighi tecnici e organizzativi per i fornitori

Le indicazioni si rivolgono ai fornitori di servizi della società dell’informazione, ai provider di posta elettronica, alle piattaforme di invio massivo e, in generale, a chiunque utilizzi pixel di tracciamento. I destinatari sono tenuti ad adeguare processi e strumenti, predisponendo informative dettagliate e procedure che consentano la gestione e la revoca dei consensi. Viene inoltre ribadita l’importanza di misure di privacy by design e privacy by default, con l’obiettivo di ridurre la possibilità di identificare gli utenti e limitare la circolazione dei dati personali.

Misure tecniche consigliate

Tra le raccomandazioni pratiche emergono interventi come l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione dei dati, la limitazione dei tempi di conservazione, la revisione delle finalità di tracciamento e l’implementazione di strumenti che consentano agli utenti di gestire le preferenze. È inoltre consigliata la mappatura dei pixel utilizzati nei flussi di comunicazione e l’adozione di sistemi di gestione del consenso che rendano effettive le opzioni di opt-in e opt-out.

Impatto per aziende e diritti degli utenti

Dal punto di vista operativo, le linee guida impongono alle imprese una verifica delle pratiche di email marketing e di analytics: vanno valutate le alternative ai pixel invasivi, come metriche aggregate o soluzioni che non richiedono il tracciamento individuale. Per gli utenti il documento rafforza il diritto a essere informati e a disporre di strumenti semplici per esercitare il controllo sui propri dati. Gli operatori che non si adegueranno rischiano non solo sanzioni, ma anche danni reputazionali legati a violazioni percepite della privacy.

Infine, i soggetti interessati dovranno conformarsi entro il termine indicato nelle linee guida, che prevede un periodo di adeguamento di sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Adottare un approccio preventivo, documentare le scelte tecniche e formare il personale sulle nuove regole sono passi concreti per ridurre i rischi e garantire trasparenza nei confronti degli utenti.