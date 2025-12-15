2WATCH accelera la crescita: +60% nel 2025 e obiettivo 6 milioni di euro di fatturato nel 2026

La startup registra una crescita del 60% su base annua e annuncia l’obiettivo di raggiungere 6 milioni di euro di fatturato nel 2026, sostenuta da un nuovo round di investimento da 2 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate a un piano di acquisizioni strategiche e al rafforzamento del posizionamento di 2WATCH come content factory tecnologica e scalabile.

Pur non essendo ancora stati resi noti i nomi delle realtà in valutazione, l’attenzione è rivolta a player media nel mondo della comedy e a società martech di primo piano, in linea con la strategia di consolidamento del gruppo come editore 4.0, capace di integrare tecnologia, creatività e automazione dei contenuti.

«Il 2025 è stato un anno fondamentale per 2WATCH, non solo in termini di crescita economica, ma soprattutto per il posizionamento strategico che stiamo costruendo», commenta Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. «Il nuovo round di investimento ci consente di accelerare sulle acquisizioni e di rafforzare la nostra visione di entertainment hub e content factory tecnologica. Continueremo a creare valore per brand, community e talenti, sperimentando linguaggi e format innovativi e sviluppando un’infrastruttura sempre più scalabile grazie all’IA e a workflow automatizzati».

Riconoscimenti internazionali e crescita in Europa

Il 2025 segna anche un importante riconoscimento internazionale per 2WATCH. L’azienda entra nella Top 100 delle società a più alta crescita in Europa secondo Sifted, la classifica realizzata in collaborazione con il Financial Times, posizionandosi al primo posto in Italia per velocità di crescita, con un incremento del 253% in due anni.

A questo si aggiunge il terzo posto tra le aziende italiane nella classifica EMEA Technology Fast 500 di Deloitte, con una crescita del 901% nel triennio 2021-2024, risultati che confermano la solidità del modello di business e la capacità di competere su scala europea.

Media brand, nuove verticali ed education

2WATCH continua a sviluppare un ecosistema integrato di progetti editoriali, community e tecnologie avanzate, rafforzando il proprio ruolo di editore di nuova generazione e partner strategico per brand e creator. Attraverso i suoi media brand, presidia ambiti chiave come gaming, intrattenimento ed education, con un focus crescente sui contenuti nativi digitali e sulle nuove generazioni.

In particolare, cresce l’impegno nel settore educativo con Generazione STEM, progetto che punta a rendere accessibili temi complessi attraverso format community-driven, e nel mondo sportivo con la riconferma di Michele Danese come host ufficiale della Serie A. Complessivamente, la unit Media Brand raggiunge una media di circa 100 milioni di visualizzazioni mensili.

2WATCH Studio: IA, automazione e produzione scalabile

Cuore tecnologico del gruppo è 2WATCH Studio, la content factory specializzata nella creazione di contenuti scalabili ad alto impatto attraverso l’uso avanzato dell’Intelligenza Artificiale. La unit collabora con broadcaster, agenzie, centri media e case di produzione, ottimizzando l’intera filiera produttiva – dalla pre-produzione alla post-produzione – per cinema, moda, TV e web.

2WATCH Studio si distingue inoltre nello sviluppo di digital character interattivi basati su sistemi LLM, progettati per innovare l’esperienza cliente online e on field. La crescita è trainata da produzioni ibride che combinano live action, IA, virtual production e CGI, dall’automazione dei processi di content production e dall’utilizzo evoluto di IA generativa per la creazione di format modulari e adattabili ai diversi canali.

Questa infrastruttura consente a 2WATCH di offrire soluzioni end-to-end, dalla definizione del concept all’esecuzione e all’ottimizzazione data-driven dei contenuti.

Nel corso del 2025, numerosi brand hanno scelto le tecnologie di 2WATCH, tra cui Alpitour, Parmigiano Reggiano, Esselunga ed Eurobet per progetti di Fake Out of Home; Banijay, con MasterChef, per rubriche social ad alto engagement e formati di pre-produzione televisiva; oltre a collaborazioni con la Pubblica Amministrazione nel settore dei Beni Culturali, dove 2WATCH ha contribuito alla ricostruzione storica tramite IA di alcuni dei più importanti monumenti italiani.