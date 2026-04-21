Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dopo la scomparsa: un sospettato in caserma

Dopo un mese di ricerche, il cadavere del 20enne Vincenzo Iannitti è stato scoperto in un ripostiglio a San Castrese: un sospettato è in caserma.

A San Castrese, frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, un caso di scomparsa si è trasformato in un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un giovane in uno scantinato interrato. La vicenda riguarda Vincenzo Iannitti, 20 anni, sparito nel marzo scorso e successivamente rinvenuto senza vita in un edificio in ristrutturazione, mentre le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Vincenzo Iannitti scomparso da un mese: il ritrovamento del corpo in uno scantinato a Sessa Aurunca

Il corpo di un giovane è stato rinvenuto in uno stato di avanzata decomposizione all’interno di uno scantinato interrato ricavato sotto un edificio in fase di ristrutturazione, nella zona di San Castrese, frazione del comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Il locale si trova a poca distanza dalla piazza centrale del paese e, secondo quanto emerso da Leggo, sarebbe stato nascosto in una piccola cantina scavata nel terreno, in un punto difficilmente visibile. La vittima è Vincenzo Iannitti, 20 anni, scomparso il 18 marzo scorso dopo essere uscito di casa in compagnia di alcuni amici e non aver più fatto ritorno.

Il cadavere, stando alle indiscrezioni, sarebbe stato occultato con particolare cura, anche mediante l’uso di materiale plastico e la copertura con pietre, e sarebbe stato individuato solo dopo un’intensa attività di perquisizione e ricerca nell’area. Sul posto sono intervenuti i Ris e il medico legale per i primi accertamenti, mentre i vigili del fuoco hanno illuminato la zona durante le operazioni di recupero, concluse a notte fonda. Successivamente, la salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia, necessaria a stabilire con precisione le cause e la data del decesso.

Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dopo la scomparsa: un sospettato in caserma

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del sostituto procuratore Gionata Fiore. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio gli ultimi giorni di vita del ventenne, partendo dai suoi contatti e dagli spostamenti successivi alla scomparsa.

Secondo le indiscrezioni di Caserta News, un elemento centrale dell’inchiesta riguarderebbe un amico della vittima, residente nei pressi del luogo del ritrovamento, che risulta iscritto nel registro degli indagati con le ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere. L’Ansa riporta, invece, che un uomo è stato accompagnato in caserma e sottoposto a interrogatorio, mentre la sua posizione resta al vaglio degli investigatori. L’identità dei soggetti coinvolti è al momento coperta dal massimo riserbo.

Secondo una prima ipotesi investigativa, il giovane potrebbe essere stato vittima di un’aggressione avvenuta poco dopo la sua scomparsa, forse al termine di un incontro avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Nei giorni successivi alla sparizione, l’intera comunità di San Castrese si era mobilitata con ricerche sul territorio e una fiaccolata per chiedere il suo ritorno, segno della forte partecipazione emotiva della zona. La scoperta del corpo ha interrotto bruscamente ogni speranza, aprendo ora uno scenario giudiziario complesso su cui gli inquirenti stanno continuando a lavorare.