Il 2 novembre 2026, a Berlino, le autorità federali hanno divulgato una bozza di strategia mirata a colmare il divario tra la Germania e i principali poli di intelligenza artificiale mondiali. Il documento, elaborato dal task force sull’IA istituito a giugno, indica una scadenza ambiziosa: entro il 2030 il Paese dovrà divenire una sovrana nazione digitale, capace di controllare le proprie tecnologie e di competere con gli Stati Uniti e la Cina.

Obiettivi chiave del piano tedesco per l’IA entro il 2030

Tra i traguardi fissati, il governo prevede che almeno l’80% delle grandi imprese e il 55% delle piccole e medie realtà utilizzeranno soluzioni basate su intelligenza artificiale entro la fine del decennio. Parallelamente, il 90% delle agenzie federali dovrà aver integrato almeno un’applicazione IA in produzione.

AI agents saranno impiegati per gestire interamente le pratiche amministrative, dove consentito dalla legge, con piena automazione end-to-end.

Target per imprese e amministrazioni pubbliche

Il documento sottolinea che la diffusione capillare dell’IA potrà incrementare la produttività industriale, ottimizzare i processi e migliorare il controllo su sistemi complessi. L’obiettivo è far emergere l'”AI made in Germany” come modello di produzione specializzata, con algoritmi ottimizzati per settori tipicamente tedeschi, dall’automotive alla meccanica di precisione.

Strategie di partnership e sviluppo interno

Per garantire l’accesso a modelli di livello globale, la strategia tedesca si basa su una rete di collaborazioni europee e internazionali. Il testo sottolinea: “We are leveraging collaborations with like-minded partners in the EU and worldwide (especially France and Canada) to benefit the German AI ecosystem and ensure sovereign access”. In particolare, la cooperazione con la francese Mistral e le imprese canadesi è vista come un volano per rafforzare le alternative europee ai giganti statunitensi e cinesi.

Ruolo del governo come cliente strategico

Il Ministero federale ha dichiarato di agire da cliente ancorante strategico, canalizzando contratti pubblici e progetti pilota verso fornitori europei. Questa tattica dovrebbe accelerare l’ingresso sul mercato di soluzioni IA locali, riducendo la dipendenza da tecnologie esterne e consolidando un ecosistema domestico più resiliente.

Infrastrutture e crescita dei data center

Un elemento cruciale del piano è l’espansione della capacità di calcolo nazionale. Il documento prevede un aumento del 300% dei data center rispetto al 2025, per sostenere la “+computational power” necessaria ai nuovi modelli. Parallelamente, si intende rafforzare la filiera dei semiconduttori, garantendo una catena di approvvigionamento più autonoma e sicura.

Infine, la bozza sottolinea che i prossimi 12-18 mesi saranno decisivi per definire la rotta del progetto, con il Consiglio di Sicurezza Nazionale chiamato a valutare e approvare le linee d’azione durante il prossimo summit sull’IA a Berlino.