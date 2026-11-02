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Il piano tedesco per una IA sovrana entro il 2030

Il piano tedesco per una IA sovrana entro il 2030

Germania lancia una strategia per rendere l'IA un pilastro sovrano entro il 2030.

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Il 2 novembre 2026, a Berlino, le autorità federali hanno divulgato una bozza di strategia mirata a colmare il divario tra la Germania e i principali poli di intelligenza artificiale mondiali. Il documento, elaborato dal task force sull’IA istituito a giugno, indica una scadenza ambiziosa: entro il 2030 il Paese dovrà divenire una sovrana nazione digitale, capace di controllare le proprie tecnologie e di competere con gli Stati Uniti e la Cina.

Obiettivi chiave del piano tedesco per l’IA entro il 2030

Tra i traguardi fissati, il governo prevede che almeno l’80% delle grandi imprese e il 55% delle piccole e medie realtà utilizzeranno soluzioni basate su intelligenza artificiale entro la fine del decennio. Parallelamente, il 90% delle agenzie federali dovrà aver integrato almeno un’applicazione IA in produzione.

AI agents saranno impiegati per gestire interamente le pratiche amministrative, dove consentito dalla legge, con piena automazione end-to-end.

Target per imprese e amministrazioni pubbliche

Il documento sottolinea che la diffusione capillare dell’IA potrà incrementare la produttività industriale, ottimizzare i processi e migliorare il controllo su sistemi complessi. L’obiettivo è far emergere l'”AI made in Germany” come modello di produzione specializzata, con algoritmi ottimizzati per settori tipicamente tedeschi, dall’automotive alla meccanica di precisione.

Strategie di partnership e sviluppo interno

Per garantire l’accesso a modelli di livello globale, la strategia tedesca si basa su una rete di collaborazioni europee e internazionali. Il testo sottolinea: “We are leveraging collaborations with like-minded partners in the EU and worldwide (especially France and Canada) to benefit the German AI ecosystem and ensure sovereign access”. In particolare, la cooperazione con la francese Mistral e le imprese canadesi è vista come un volano per rafforzare le alternative europee ai giganti statunitensi e cinesi.

Ruolo del governo come cliente strategico

Il Ministero federale ha dichiarato di agire da cliente ancorante strategico, canalizzando contratti pubblici e progetti pilota verso fornitori europei. Questa tattica dovrebbe accelerare l’ingresso sul mercato di soluzioni IA locali, riducendo la dipendenza da tecnologie esterne e consolidando un ecosistema domestico più resiliente.

Infrastrutture e crescita dei data center

Un elemento cruciale del piano è l’espansione della capacità di calcolo nazionale. Il documento prevede un aumento del 300% dei data center rispetto al 2025, per sostenere la “+computational power” necessaria ai nuovi modelli. Parallelamente, si intende rafforzare la filiera dei semiconduttori, garantendo una catena di approvvigionamento più autonoma e sicura.

Infine, la bozza sottolinea che i prossimi 12-18 mesi saranno decisivi per definire la rotta del progetto, con il Consiglio di Sicurezza Nazionale chiamato a valutare e approvare le linee d’azione durante il prossimo summit sull’IA a Berlino.

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