All’Allianz MiCo di Milano, durante Intersections 2026, una voce dal mondo delle crociere ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra tecnologia e creatività nel marketing. Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere in Italia, ha delineato un approccio che non contrappone uomo e macchina ma li integra: l’algoritmo come potente supporto operativo e l’essere umano come fonte di originalità e differenziazione.

Questa posizione riassume un’idea semplice ma decisiva per chi opera nel settore turistico e nella comunicazione.

Nel suo intervento Guanci ha ricordato come l’uso dell’AI renda accessibili informazioni che prima richiedevano memoria e sforzo: “Grazie all’intelligenza artificiale non ci sarà più bisogno di ricordarsi quali navi abbia Msc, quali siano gli itinerari, i porti o le escursioni.” Questo passaggio evidenzia il ruolo dell’AI nel mettere ordine e velocizzare processi ripetitivi, liberando risorse mentali e operative per attività a maggior valore creativo.

Il ruolo pratico dell’intelligenza artificiale per MSC Crociere

Secondo Guanci, l’adozione di strumenti digitali semplifica l’accesso a informazioni complesse: “Tutto sarà facilmente accessibile tramite una tecnologia che saprà tutto di una crociera MSC senza però averla mai vissuta”. Questa frase sintetizza un punto chiave: l’AI può aggregare dati, rispondere a domande e suggerire soluzioni basandosi su modelli, ma non sostituisce l’esperienza vissuta.

Nel contesto delle compagnie di navigazione, ciò significa che sistemi digitali possono supportare vendite, assistenza clienti e pianificazione degli itinerari, migliorando la velocità e la coerenza delle informazioni fornite ai clienti.

Implicazioni operative per il settore turistico

L’integrazione tecnologica porta benefici concreti: riduzione dei tempi di risposta, migliore personalizzazione delle offerte e accesso centralizzato a dettagli logistici e di servizio. Tuttavia, come sottolineato dall’intervento di Guanci, questi vantaggi operativi non annullano la necessità di competenze umane. Al contrario, liberando il team dalle attività ripetitive, l’azienda può concentrare risorse su creatività, relazione con il cliente e progettazione di esperienze che distinguano il marchio nel mercato competitivo delle crociere.

Perché il fattore umano resta insostituibile secondo Andrea Guanci

Nel suo discorso a Intersections 2026, Guanci ha posto l’accento sul valore del caos umano come motore di innovazione: l’errore, la confusione e la capacità di intuire percorsi non lineari generano idee nuove e distintive. Questo concetto ribadisce che la creatività non è un output prevedibile di un algoritmo, perché dipende da slanci improvvisi, esperienze personali e associazioni inattese che solo l’essere umano sa produrre. Mantenere la persona al centro del marketing significa preservare quella scintilla che rende un’offerta memorabile e riconoscibile, anche alle macchine.

La posizione espressa da Guanci invita a considerare l’AI come uno strumento di potenziamento: amplifica competenze, automatizza processi e rende più efficaci le decisioni basate sui dati, ma non sostituisce la capacità umana di generare originalità. In quest’ottica, le strategie di marketing più efficaci saranno quelle in cui tecnologia e talento umano dialogano, con ruoli chiari: la macchina per l’efficienza e l’essere umano per la distintività.

La riflessione presentata a Intersections 2026 offre un modello operativo per aziende che vogliono innovare senza perdere la propria identità creativa. Per MSC Crociere in Italia, definita da Guanci, questo significa sfruttare l’AI per rendere le informazioni immediate e coerenti, lasciando allo staff la libertà di progettare esperienze autentiche e sorprendenti per i clienti. È un equilibrio che somiglia a una coreografia: tecnologia e persone cooperano, ognuna con una funzione precisa, per offrire percorsi di viaggio che siano insieme efficienti e ispiranti.