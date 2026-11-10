Torna Pastorale americana: "Philip Roth univa James e Miller"

Milano, 10 nov. (askanews) – Torna in libreria, con una nuova traduzione di Matteo Codignola, uno dei romanzi più noti di Philip Roth, “Pastorale americana”, uscito per la prima volta nel 1997 e vincitore del Premio Pulitzer nel 1998. Adelphi lo ripropone in Italia, terza tappa della ripubblicazione delle opere di Roth, con una copertina interessante e diversa da tutte quelle venute prima.

E anche questo è un tema del dibattito intorno al ritorno dei libri del grande scrittore di Newark. Con Ottavio Fatica, saggista, poeta, consulente editoriale e traduttore, di Melville, ma anche di “Operazione Shylock” di Roth, abbiamo parlato della storia dello Svedese, il tragico protagonista di “Pastorale americana”, e della relazione con il suo stesso autore.”Lui non somiglia per niente allo Svedese – ci ha detto Fatica – cioè lui è diverso in tutto sulla sulla faccia della terra, forse soltanto sullo sport avranno avuto qualcosa in comune, visto che Roth era un grande appassionato, ma solo su quello, perché lui allo Svedese non assomiglia, mentre nei suoi libri spessissimo i suoi protagonisti hanno qualcosa di suo.

Anche Sabbath, è un po’ più vecchio poi però un lato suo ce lo mette, e siccome sta diventando vecchio pure lui, si si riconosce in quelli lì. Io non credo che lui si riconosca nello Svedese”.Scritto nella grande stagione creativa del Roth sessantenne, anche questo romanzo indaga le relazioni tra il singolo e il mondo, tema classico rothiano, e lo fa ricostruendo il dramma di una famiglia che, nella temperie del Sessantotto, si trova una figlia che compie un attentato e poi prende altre derive che mandano in pezzi la vita, apparentemente perfetta fino a quel momento, dello Svedese.

Con la prospettiva anche di una sorta di romanzo storico. “Una parte degli americani – ha aggiunto il traduttore – ha vissuto le cose di quegli anni come se fosse la più grande tragedia del mondo, e non lo era. E non lo era, era un piccolo una crisi, c’era una crisi, questo è ovvio: io ho visto centinaia di film di quegli anni e per ogni piccolo episodio sembrava che finissero gli Stati Uniti. Non era vero”.Ma quanto è difficile trasportare in italiano la scrittura di Roth? “Per alcuni traduttori – ci ha risposto Fatica – credo che sia un po’ difficile entrare in questo ritmo spasmodico, esagerato, che lui mantiene mostruosamente. Fra l’altro lui era uno che si riscriveva tanto. Io come traduttore ho il gran grande piacere della revisione. Leggi la cosa, poi la rivedi, finalmente comincia a entrare in un ritmo. E lui ha un ritmo pazzesco, è uno di quelli che non mollano mai la presa”.E, con queste premesse, è inevitabile finire a parlare proprio di Philip Roth, della sua forza, della sua intensità, della sua straordinaria capacità di creare oggetti letterari complessi, eppure clamorosamente vivi, pungenti, a tratti di devastante bellezza. “Come scrittore – ha concluso Ottavio Fatica – io lo trovo quello che ha più carica del secondo Novecento. Non so che dirti. Secondo me è serissimo come Henry James, perché si mette seduto lì, se ne va in campagna, lavora; però poi è scatenato come Henry Miller. Riesce a fondere queste due caratteristiche che gli scrittori non riescono a conciliare, o sei il tipo milleriano o il tipo jamesiano. Lui era così jamesiano sotto un certo aspetto e poi però quando cominciava a scrivere partiva”. E in fondo non si è mai fermato, perché ancora oggi, otto anni dopo la sua morte, i suoi romanzi migliori sono così potenti da non smettere di abbagliarci. (Leonardo Merlini)