Roma, tende sulla scalinata di Trinità dei Monti contro caro affitti

Roma, 9 nov. (askanews) – A Roma la protesta per il diritto alla casa arriva sulla scalinata di Trinità dei Monti, uno dei luoghi più famosi della capitale. Gli attivisti sostenuti dal sindacato USB montano alcune tende, mentre agenti in borghese cercano di impedirlo.I partecipanti denunciano l’aumento degli affitti, gli sfratti e la difficoltà crescente di trovare un’abitazione a prezzi accessibili.

I manifestanti accusano il governo di non intervenire contro la crisi abitativa.Secondo il sindacato USB, nel 2025 sono state presentate 37mila richieste di sfratto per morosità e si sono registrati 74mila pignoramenti immobiliari legati ai mutui. Dati citati dagli organizzatori per denunciare l’impoverimento delle famiglie italiane.Per Maria Vittoria Molinari, Usb settore abitare, “bisogna fermare questa situazione che sta impoverendo sempre di più milioni di famiglie italiane.

Nel 2025 ci sono state 37mila richieste di sfratto per morosità e 74mila pignoramenti sui mutui. Quindi ormai il ceto medio si è impoverito, è una tragedia”.”Tutto si sta spostando verso i fondi immobiliari, le privatizzazioni, la svendita del patrimonio pubblico, e i provvedimenti del governo spingono i giovani a indebitarsi attraverso l’acquisto della casa – dice Molinari – È una situazione che abbiamo assolutamente il dovere di portare all’attenzione pubblica in ogni modo possibile, perché parliamo con persone che sono state sfrattate e con chi sta vivendo questo drammatico problema”.Tra chi protesta c’è anche Lisiane Minor, sfrattata sette mesi fa.

Racconta di essere stata costretta a lasciare l’appartamento nonostante, sostiene, pagasse regolarmente affitto e bollette: “Hai un’ora per fare le valigie, tu e i tuoi figli, e devi andartene. Ho detto: ‘Ma io non ho dove andare’. Non hanno voluto sentire ragioni, mi hanno buttata fuori da questo appartamento, anche se pagavo l’affitto e tutte le bollette”. “La situazione è davvero vergognosa perché in una grande città come Roma non si trovano appartamenti in affitto, nemmeno una stanza, e quando se ne trova una chiedono cifre esorbitanti. E io non posso permettermelo perché devo scegliere tra mangiare o pagare l’affitto, pagare le bollette. Purtroppo non posso fare altro, quindi resto qui”.