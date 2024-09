I fan della saga fantasy e romantica di Twilight hanno finalmente motivo di festeggiare: su Netflix arriverà una serie ispirata a Midnight Sun, il romanzo di Stephenie Meyer. Questa nuova produzione offrirà una prospettiva unica sulla storia d’amore tra Bella ed Edward, narrata dal fascinoso vampiro della famiglia Cullen.

Twilight: arriva su Netflix Midnight Sun

L’annuncio ufficiale è stato condiviso tramite gli account ufficiali di Netflix, confermando che l’adattamento di Midnight Sun, l’ultimo romanzo di Stephenie Meyer pubblicato nel 2020, è ormai una realtà. Il progetto è in fase di sviluppo da oltre un anno ed è affidato alla sceneggiatrice Sinead Daly, nota per il suo lavoro su Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica e The Walking Dead: World Beyond.

Una serie di successo? Le premesse ci sono

Le premesse su Midnight Sun sono senz’altro promettenti e i fan possono ora attendere con entusiasmo l’arrivo della serie sulla piattaforma streaming. Tuttavia, la nuova produzione non avrà gli iconici protagonisti della saga, Robert Pattinson e Kristen Stewart, che hanno interpretato Edward Cullen e Bella Swan, conquistando milioni di fan. Sarà interessante scoprire i nuovi volti che daranno vita ai personaggi.

La genesi dell’opera

Dopo il grande successo della tetralogia Twilight, che esplose nei primi anni 2000, Stephenie Meyer aveva annunciato l’intenzione di scrivere un quinto libro, il quale avrebbe narrato la storia dal punto di vista di Edward. Tuttavia, la pubblicazione di Midnight Sun è stata ritardata, nonostante l’idea fosse già in fase di sviluppo da tempo. Solo nel 2020, il libro è finalmente arrivato sugli scaffali, anche se alcuni frammenti erano già circolati precedentemente. Considerando la fortuna della saga, sia in ambito letterario che cinematografico, l’idea di adattare Midnight Sun in una serie TV che esplori l’inizio della storia d’amore tra il misterioso vampiro e la riservata Bella sembra particolarmente promettente.