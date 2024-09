La serie televisiva Twilight sta tornando con un nuovo adattamento basato su Midnight Sun, che racconta la storia d'amore tra Bella e Edward dal punto di vista del vampiro. Ci saranno delle novità significative e alcune "assenze importanti" nel cast.

Twilight si appresta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Non stiamo parlando di un sequel o di un nuovo film, ma piuttosto di una serie TV basata su Midgnight Sun, l’opera di Stephenie Meyer che narra l’amore tra Edward e Bella dal punto di vista del “vampiro oscuro della famiglia Cullen”. La notizia è stata rivelata da Netflix sui suoi canali social, rivelando che pare che gli episodi siano in fase di produzione già da un anno. C’è, però, un dettaglio che potrebbe dispiacere gli appassionati dei racconti vampirici: nessuna presenza di Robert Pattinson e Kristen Stewart, interpreti principali del racconto originale.

Ulteriori dettagli sulla serie TV

Il libro è stato scritto da Meyer nel 2020 e in solo quattro anni è riuscito a guadagnare un posto nelle classifiche dei romanzi più letti, attirando l’attenzione del gigante dello streaming. Netflix ha condiviso l’annuncio sulla serie sui social media, con Sinead Daly al timone come sceneggiatrice, famosa per il suo lavoro su progetti come The Walking Dead: World Beyond.

Ancora non si sa chi interpreterà Edward, un ruolo che nel film è stato interpretato dall’attore britannico Robert Pattinson, e Bella, un personaggio che ha reso famosa Kristen Stewart. Il plot seguirà il libro, che racconta l’inizio della storia d’amore tra i due protagonisti, ma dal punto di vista di Edward Cullen, mostrando nuove sfaccettature di uno dei vampiri più oscuri (e romantici) del cinema e della letteratura contemporanea.