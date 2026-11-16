Revolut è un caso anche e soprattutto europeo

Revolut è un caso anche e soprattutto europeo

Revolut è la prima banca digitale in Europa per numero di utenti e concentra nel continente una parte consistente dei suoi oltre 80 milioni di clienti retail globali. Opera nello Spazio Economico Europeo (30 mercati) tramite Revolut Bank UAB, autorizzata dalla Banca di Lituania e vigilata dalla Ban...

Revolut è la prima banca digitale in Europa per numero di utenti e concentra nel continente una parte consistente dei suoi oltre 80 milioni di clienti retail globali. Opera nello Spazio Economico Europeo (30 mercati) tramite Revolut Bank UAB, autorizzata dalla Banca di Lituania e vigilata dalla Banca Centrale Europea. Dispone inoltre di succursali locali con Iban nazionali in paesi chiave come Italia (vigilata da Banca d’Italia), Francia, Spagna e Irlanda.

Il Regno Unito è il primo mercato al mondo con circa 13 milioni di clienti, dove ha ottenuto la licenza bancaria completa nel marzo 2026. Per questo i problemi emersi oggi in Italia, con la Procura di Milano che ha imposto il commissariamento di Revolut per carenza di controlli antiriclaggio, sono anche se non soprattutto problemi per l’intera Europa.

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