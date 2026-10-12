Il basket in carrozzina fiorentino vive una stagione di rinascita: le Volpi Rosse Menarini hanno appena svelato la rosa per il campionato 2026/27, pronto a disputare sia la Serie A FIPIC che l’Eurocup. L’annuncio, avvenuto davanti all’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, segna l’inizio di un percorso che vuole coniugare alte prestazioni sportive e forte impatto sociale nella capitale toscana.

Rosa, staff e obiettivi sportivi

Alla guida del gruppo troviamo i coach Daniele Riva e Antonio Calamai che hanno costruito un nucleo di gioco internazionale. Il capitano Luciano Felipe Da Silva rimane alla sua posta, supportato da Riccardo InnocentiFrancesco MarottaAndrea PapiErika ScrivoLudvig Sjöström e Matteo Veloce tutti già presenti nella formazione della scorsa stagione.

Ai loro lati si aggiungono quattro nuovi innesti: Lorenzo BassoliIsaiah JohnsonOlle Svennson e Ben Leitch quest’ultimo veterano della Menarini Joventut Badalona nella stagione 2023/24.

Calendario e competizioni nazionali ed europee

Il calendario prende il via sabato 24 ottobre alle 15:30 presso il Palavalenti di Firenze, dove le Volpi Rosse affronteranno Unipol Briantea84 Cantù nella partita inaugurale di campionato.

La Serie A FIPIC 2026/27 vedrà la partecipazione di dieci squadre con un susseguirsi di match che formeranno il banco di prova per la squadra in vista dell’appuntamento continentale: l’Eurocup programmata dall’11 al 14 marzo 2027. L’obiettivo immediato è consolidare la permanenza nella massima categoria, ma il progetto guarda già a una presenza stabile anche a livello europeo.

Partnership con Menarini e impegno sociale

Il Gruppo Menarini è lo sponsor titolare della squadra dal 2011, condividendo valori di solidarietàinclusione ed etica sportiva. Il presidente Ivano Nuti ha sottolineato come, in un periodo delicato per gli sport paralimpici di squadra, la scelta di puntare sui giovani e di costruire un gruppo capace di evolversi nel tempo rappresenti la chiave per garantire continuità. I soci Lucia e Alberto Giovanni Aleotti hanno aggiunto che tra la loro azienda e le Volpi Rosse esiste una “sinergia naturale” che si traduce in un sostegno concreto e in un tifo accorato.

L’attività agonistica è accompagnata da una serie di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole fiorentine. Progetti come “Oltre l’Ostacolo” e “Movimento in Allegria” portano gli atleti a dialogare direttamente con gli alunni, favorendo la rottura di pregiudizi e la valorizzazione delle capacità individuali. Inoltre, è stato lanciato un premio di scrittura dedicato agli studenti delle scuole superiori, incentrato sui temi dell’inclusione e della lotta alla violenza.

Il punto di vista dell’Amministrazione cittadina

L’assessora sportiva Letizia Perini ha evidenziato che le Volpi Rosse rappresentano “un’opportunità per i giovani, un gruppo che costruisce solidarietà e un ponte verso le scuole, dove l’incontro con gli atleti aiuta a superare pregiudizi”. Il Comune invita i fiorentini a partecipare al Palavalenti per sostenere la squadra, sottolineando che il tifo della città è essenziale per alimentare la crescita del progetto.

Con una formazione di undici atleti, un calendario ambizioso e un forte supporto istituzionale e aziendale, le Volpi Rosse Menarini si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia del basket paralimpico fiorentino, dimostrando che lo sport, al di là dei risultati, può essere vero strumento di crescita personale e di coesione sociale.