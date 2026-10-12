I rossi hanno trasformato il match contro City in un vero spettacolo di protesta, sventando striscioni, slogan e persino banane gonfiabili.

La partita tra Liverpool e Manchester City è diventata subito il palcoscenico di una tensione rara nel calcio inglese. Dopo la sentenza della Commissione indipendente della Premier League che ha riconosciuto oltre 100 violazioni finanziarie da parte dei Blues, i tifosi di Anfield hanno deciso di trasformare l’accoglienza in una denuncia pubblica. Il clima era carico di attesa: i rossoneri, noti per la loro voce alta, avevano promesso una reazione vigorosa, paragonando la squadra di Pep Guardiola a dei “cheats”.

Il giorno del match, le vie intorno allo stadio si sono animate di centinaia di sostenitori, tutti armati di cartelloni, fuochi d’artificio domestici e slogan pungenti. L’atmosfera era elettrica, ma la dirigenza di Manchester City ha escogitato una tattica per ridurre lo scontro diretto: la squadra è entrata nello stadio per una strada secondaria, solitamente riservata ai veicoli di servizio, evitando il classico percorso lungo Anfield Road, dove la folla era più densa.

Il percorso alternativo della squadra e la tensione nei pressi di Anfield

Il bus di City, rivestito con i tradizionali colori celesti, è stato guidato verso il retro dello stadio, facendo il giro di Stanley Park prima di raggiungere il rialzo dietro la tribuna famosa. La polizia ha monitorato l’intera manovra con droni e pattuglie a piedi, pronta a intervenire in caso di agitazione.

Nonostante il silenzio relativo lungo il percorso, la tensione è rimasta alta: i tifosi hanno continuato a cantare e a lanciare cori come “City’s going down with a billion in the bank”, mantenendo un clima di ostilità verbale.

Il ritiro del bus sotto sorveglianza

Il team ha attraversato il perimetro con l’assistenza di un convoglio di veicoli di sicurezza, evitando così il contatto diretto con i sostenitori più accesi. Nessun episodio di violenza è stato segnalato, ma la pressione psicologica è stata evidente: i giocatori hanno sentito le grida di protesta fin dal momento in cui sono stati fatti entrare nello spogliatoio. L’evento ha dimostrato come una scelta logistica possa mitigare, ma non cancellare, l’effetto di una reazione popolare così organizzata.

Striscioni e messaggi: dallo slogan “cheats” alle citazioni di Oasis

All’interno di Anfield, le tribune rosse hanno sfoggiato una serie di striscioni che univano sarcasmo, ironia e dati concreti. Il più evidente era una lunga bandiera che sostituiva la lettera “e” di “cheats” con il simbolo della sterlina (£) per ben 115 volte richiamando il numero di capi d’accusa per cui City è stata giudicata colpevole (114 su 115). Il cartellone è stato appeso proprio dietro la porta di rete di Manchester City, creando un impatto visivo immediato.

Citazioni musicali per colpire i fan di City

Tra i riferimenti più creativi, i rossoneri hanno trasformato i testi di Oasis, gruppo preferito del dirigente di City, Liam Gallagher. Uno striscione ha riportato la frase “Stop crying your heart out” (dal brano omonimo) in un contesto di denuncia, mentre un altro ha citato la strofa di “Where Did It All Go Wrong?” per sottolineare il “crollo” della reputazione di City. Queste battute musicali sono state accompagnate da grafiche che richiamavano il logo della band, rendendo il messaggio ancora più riconoscibile.

Un ulteriore gruppo di cartelloni ha evidenziato la percezione di un “empire” costruito da Pep Guardiola, citando i 20 trofei conquistati in dieci anni e accusando il tecnico di aver favorito una strategia di acquisto irregolare. Alcune immagini mostravano i giocatori di City in divisa da prigione, sottolineando il concetto di “colpevolezza” già emerso dalla decisione della Premier League.

Le reazioni dei tifosi di City e l’esito del confronto

Nonostante la corte di protesta, i supporters di Manchester City hanno risposto con un gesto ormai tradizionale: hanno sventato banane gonfiabili nell’area avversaria. Questa usanza risale al 1987, quando un tifoso di City portò una banana di gomma allo stadio, e più recentemente è stata usata per prendere in giro Steven Gerrard, ex capitano dei rossoneri, che scivolò su una banana immaginaria nel 2014.

Durante i minuti di riscaldamento, ogni nome dei giocatori di City è stato accolto da un boato di booing da parte dei rossi. Il coro si è alzato a ogni tocco di palla, mantenendo alta la pressione emotiva. Nonostante ciò, il risultato finale ha visto Manchester City vincere 3-0, facendo silenziare temporaneamente gli irruenti di Anfield. La vittoria ha consolidato il primo posto in classifica, ma la protesta ha lasciato un’impronta indelebile sulla percezione pubblica del club.

I tifosi di Liverpool hanno sfruttato la creatività visiva per tradurre una decisione giudiziaria in un messaggio di sfida, dimostrando che il calcio è anche una piattaforma per questioni di giustizia sportiva e trasparenza.