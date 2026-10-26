L’International Weightlifting Federation (IWF) ha confermato domenica che la capitale russa sarà la sede dei Campionati Mondiali di Sollevamento Pesi 2030. Si tratta della prima volta che la Russia ospita un mondiale di uno sport olimpico dal 1983, un ritorno che si inserisce in un contesto geopolitico delicato e in una progressiva riapertura delle competizioni internazionali al Paese.

La decisione arriva dopo che il Comitato Olimpico Internazionale (COI) ha provvisoriamente revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo nel luglio scorso, consentendo a sollevatori russi e bielorussi di partecipare nuovamente agli eventi IWF. La mossa è stata motivata dal principio secondo cui gli atleti non devono essere puniti per le azioni dei loro governi.

Moscow assegna il 2030: un ritorno storico nella scena sportiva internazionale

La proroga di Moscow 2030 segna una svolta significativa per la Russia, che da oltre quattro decenni non aveva più ospitato un mondiale di una disciplina olimpica. L’evento avrà luogo in una città che dispone di strutture già collaudate per competizioni di alto livello, e l’IWF ha sottolineato la qualità delle proposte ricevute per l’organizzazione dell’edizione.

Il contesto geopolitico: fine della sospensione olimpica

Il reintegro graduale degli atleti russi nelle competizioni internazionali è strettamente legato al riavvicinamento della Russia al movimento olimpico. Nonostante la decisione del COI, il Comitato Olimpico Nazionale Ucraino ha presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport, contestando la possibilità che gli sportivi russi gareggino con la bandiera, i colori e l’inno nazionale. La questione rimane aperta e potrebbe influire sui futuri eventi olimpici.

Le altre sedi: Ahmedabad 2029 e le gare spostate

Nel comunicato congiunto dell’IWF è stato anche annunciato che la prossima edizione, del 2029, si svolgerà ad Ahmedabad, in India. Questa scelta completa una lista di città che accoglieranno i maggiori appuntamenti del sollevamento pesi, dimostrando l’interesse globale verso lo sport. Un precedente significativo è stato il trasferimento dei Campionati Mondiali di Nuoto 2025 da Kazan a Singapore, after la decisione di non più organizzare un mondiale olimpico in Russia a seguito del conflitto in Ucraina.

Doping e regolamentazioni: le condizioni per gli atleti russi

Il ritorno della Russia al panorama sportivo avviene in un periodo ancora segnato da una delle più gravi vicende di doping nella storia olimpica. Un rapporto del 2015 della World Anti-Doping Agency aveva rivelato pratiche di doping sistematico, mentre successive indagini avevano scoperto una copertura statale legata alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. Per partecipare ai prossimi mondiali, gli atleti russi dovranno rispettare rigorosi standard anti-doping stabiliti dal COI, dimostrando la loro pulizia attraverso controlli accurati e trasparenti.