Sabato pomeriggio la tensione era alle stelle nello Stadio Carlo Castellani dove il Palermo ha superato l’Empoli per 4-2 nella sesta giornata di Serie B. La rosa rosanera, guidata da Filippo Inzaghi ha dominato fin dal primo minuto, ma ha dovuto far fronte a un ritorno d’attacco dell’avversario e a due decisioni arbitrali controverse.

Cronaca della partita: i momenti chiave

Il primo tempo ha visto il Palermo imporsi a rete grazie al tiro preciso di Antonio Palumbo al 65′, che ha rotto il risultato e portato i rosaneri sul 1-0. Pochi minuti dopo, Dennis Johnsen ha chiuso il raddoppio al 66′, sfruttando un cross di Palumbo e ponendo il risultato su 2-0. L’Empoli ha iniziato a reagire con un calcio di rigore concesso dopo un lungo controllo VAR; Bohdan Popov ha trasformato al 79′ portando il risultato sul 2-3.

Il match è proseguito con una difesa empoliese in difficoltà e una serie di sostituzioni tattiche da parte di Matteo Andreoletti. Al 89′ il giovane Tommaso Cassandro ha segnato il suo primo gol in campionato, chiudendo il match sul 2-4.

Le sanzioni VAR e i cambi decisivi

Il VAR è stato protagonista con due lunghe verifiche: la prima ha annullato un potenziale gol dell’Empoli, la seconda ha confermato il rigore per Popov.

Nel frattempo, gli allenatori hanno effettuato ben quattro cambi a partire dal minuto 70, con Andreoletti che ha introdotto Egan e Ceesay per cercare di riacquistare possibili punti. Tuttavia, le modifiche non sono bastate a fermare l’impeto del Palermo, che ha chiuso la partita nella certezza di un vantaggio durevole.

Classifica post-partita e prospettive per Empoli e Palermo

Con i quattro punti conquistati, il Palermo si conferma di testa alla classifica con 16 punti su 18, rimanendo tre punti davanti all’Ascoli. L’Empoli al 13° posto con 8 punti, si trova a un passo dalla zona di playout, a un solo punto di distanza. La prossima giornata riserva ulteriori sfide: l’Empoli giocherà in trasferta contro l’Ascoli sabato alle 15:00, mentre il Palermo dovrà affrontare il Mantova in trasferta lo stesso giorno alle 17:15, partita che potrà consolidare o allentare il suo primato.

Le altre partite della giornata

Parallelamente, il panorama di Serie B è cambiato con il Benevento che ha superato il Cesena 2-0, la Virtus Entella che ha pareggiato 1-1 con la Juve Stabia e il Sudtirol che è rimasto fermo sullo 0-0 contro l’Ascoli. Dopo la partita, i tifosi potranno assistere a LR Vicenza-Pisa alle 17:15 e ad Arezzo-Cremonese alle 19:30.

Il Castellani nella storia dei confronti

Lo Stadio Carlo Castellani è tradizionalmente una fortezza per l’Empoli. Nella storia dei 29 scontri diretti, la squadra toscana ha collezionato 11 vittorie, mentre il Palermo ne ha realizzate 7, con 10 pareggi. In casa, l’Empoli ha vinto sette volte, pareggiato cinque e perso soltanto due contro i rosaneri. L’ultima vittoria casalinga dell’Empoli su Palermo risale al febbraio 2018, quando il club toscano ha stravinto 4-0 con una tripletta di Nicola ‘Ciccio’ Caputo. Questo fattore storico ha aggiunto ulteriore pressione sull’Empoli, ma la performance rosanera di sabato ha dimostrato come la tradizione non sempre si traduca in risultato.

Un altro elemento di spicco è il confronto tra i due tecnici. Matteo Andreoletti e Filippo Inzaghi si erano già fronteggiati nella stagione precedente nella Serie B quando Inzaghi aveva vinto 1-0 a Padova, provocando l’esonero di Andreoletti. Ottobre si è rivelato, però, un mese fortunato per il tecnico bergamasco, con una media di 2,04 punti a partita in questo periodo, dimostrando che il passato non è necessariamente un deterrente per il presente.