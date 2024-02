È Fiorella Mannoia a vincere il premio Sergio Bardotti mentre Angelina Mango vince il premio Giancarlo Bigazzi. Allo storico direttore di palco Pippo Balistreri, invece, è stato assegnato il premio “Città di Sanremo“. Il Premio della Critica Mia Martini è stato assegnato a Loredana Bertè, ad Angelina Mango il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Sanremo: il premio Bardotti

Il Premio Sergio Bardotti premia la canzone con il miglior testo. Il premio si intitola così perché fa riferimento a Bardotti, un paroliere e cantautore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggere degli anni Sessanta. Lo scorso anno, il Premio fu assegnato dalla commissione musicale ai Coma Cose, in gara con ‘L’addio’. Quest’anno, come detto, è stato assegnato a Fiorella Mannoia in gara con ‘Mariposa’.

Sanremo: Premio Bigazzi

Il Premio Giancarlo Bigazzi, che si rifà al celebre compositore e paroliere italiano venuto a mancare nel 2012, va a premiare l’arrangiamento migliore ed è assegnato dai maestri dell’orchestra. L’anno scorso fu assegnato a Marco Mengoni per il brano ‘Due vite’ che poi vinse la 73esima edizione del Festival. Quest’anno, invece, è stato assegnato ad Angelina Mango, vincitrice anche del Festival, in gara con ‘La noia’.

